Gergerlioğlu: Özgürlüklerin, hakkın, hukukun en iyi şekilde tesis edildiği bir anayasa oluşturulmalı

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 1980 darbesinin ardından oluşturulan anayasanın hala Türkiye'yi yönettiğini belirterek, özgürlüklerin, hakkın, hukukun en iyi şekilde tesis edildiği bir anayasanın bir an evvel oluşturulması gerektiğini söyledi.

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, özgürlüklerin, hakkın, hukukun en iyi şekilde tesis edildiği bir anayasanın bir an evvel oluşturulması gerektiğini belirtti.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, üzerinden 43 yıl geçen 12 Eylül 1980 darbesiyle milli iradenin ayaklar altına alındığını ve demokrasinin tahrip edildiğini söyledi.

Yıllarca büyük acılara neden olan darbenin kötülüklerinin saymakla bitmeyeceğini ifade eden Gergerlioğlu, Türkiye'nin halen 1980 darbesinden sonra oluşturulan anayasayla yönetildiğine dikkati çekti. Mevcut Anayasa'da özgürlükler açısından çok önemli eksiklikler olduğunu dile getiren Gergerlioğlu, "Gerçi bu Anayasa'ya bile uyulmuyor fakat biz sürekli en iyisini talep etmek zorundayız. Özgürlüklerin, hakkın, hukukun en iyi şekilde tesis edildiği bir anayasanın bir an evvel oluşturulması gerekiyor." diye konuştu.

Anayasa'da bugüne kadar 187 maddenin değiştirildiğini kaydeden Gergerlioğlu, "Yeni bir anayasa ihtiyacı apaçık ortada. İnsan haklarına dayalı bir anayasa istiyoruz. Bunu biz yapabiliriz, Meclis yapabilir." dedi.