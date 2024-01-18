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Gergerlioğlu: İsrail'e karşı açılan soykırım davasında Türkiye'nin de yer alması gerekiyor

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DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İsrail'e karşı açılan 'soykırım' davasına ilişkin, öncelikle soykırımın durdurulması gerektiğini belirtti. Gergerlioğlu, Türkiye'nin, İsrail'in yargılandığı Lahey Adalet Divanı'nda, Güney Afrika'nın yanında katılan olması gerektiğini söyledi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İsrail'e karşı açılan "soykırım" davasına ilişkin, öncelikle soykırımın durdurulması gerektiğini belirtti.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Güney Afrika'nın, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davayı yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "Soykırımı yargılarsınız ama şu anda durması lazım. İsrail 'Ben durmam. Lahey Adalet Divanı'nı tanımam' diyor. Korkunç suçlarını 7 Ekim'den beri bağıra bağıra ilan ettiler." ifadesini kullandı.

Birçok ülkenin Güney Afrika ile beraber davaya "katılan" olmak için başvuru yaptığını anlatan Gergerlioğlu, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel ile TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Cahit Özkan'ın, İsrail'e karşı açılan "soykırım" davasını takip ettiğini hatırlattı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, " Türkiye'nin, İsrail'in yargılandığı Lahey Adalet Divanı'nda, Güney Afrika'nın yanında katılan olması gerekir." dedi.

Kaynak: AA / Politika

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