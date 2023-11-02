Gergerlioğlu, Hüda Kaya ve Tolga Şardan'ın tutuklanmasını eleştirdi

HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ile gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasını doğru bulmadıklarını söyledi. Gergerlioğlu, tutuklamaların gerekçesiz olduğunu ve adaletin sağlanması gerektiğini belirtti.

HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ile gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasını doğru bulmadıklarını söyledi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eski HDP İstanbul Milletvekili Kaya'nın, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandığını anımsattı.

Hüda Kaya'nın boş gerekçelerle tutuklandığını savunan Gergerlioğlu, "Hüda Kaya ifade vermek için başvuruda da bulunuyor fakat bu başvurusu kabul edilmiyor. Kendisi havaalanındayken böyle bir tutuklama gerçekleşiyor. Bunu kabul etmiyoruz." dedi.

Gazeteci Şardan'ın, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmasına da değinen Gergerlioğlu, "Tolga Şardan, 'Hayatım boyunca hiçbir haberime yalanlama gelmedi. Şu anda da yalanlama gelmeyen haberden dolayı tutuklanıyorum' dedi. Tutuksuz da yargılanabilecekken bilerek tutuklu bir şekilde yargılandı. Bunları doğru bulmuyoruz." diye konuştu.