Gerçek Finler Partisi göç konusunda çözüm istiyor

Finlandiya'da koalisyon görüşmelerinde yer alan Gerçek Finler Partisi Başkanı Riikka Purra, yeni hükümet kurma görüşmelerinde göç konusunun henüz çözüme kavuşturulmadığını söyledi. Parti, sığınma hakkının sınırlandırılması gibi değişiklikler istiyor.

Finlandiya'da nisan seçimlerinden sonra koalisyon görüşmelerinde yer alan Gerçek Finler Partisi Başkanı Riikka Purra, yeni hükümet kurma görüşmelerinde göç konusunun henüz çözüme kavuşturulmadığını söyledi.

Ülkede koalisyon görüşmelerinin üçüncü haftasına girildi.

Finlandiya'nın YLE haber ajansına göre, Purra, diğer partilere göç politikasında net bir değişiklik yapılmaması halinde partisinin de dahil olduğu bir hükümet programı oluşturulmayacağını hatırlattığını ifade etti.

Finlandiya'da göç konusuna net bir çözüm bulunması gerektiğini vurgulayan Purra, yeni hükümet kurma görüşmelerinde bu konunun henüz çözüme kavuşturulmadığına dikkati çekti.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Helsingin Sanomat'a göre, Gerçek Finler Partisi, Finlandiya'ya sığınma hakkının Avrupa'daki iç mültecilerle ve sosyal güvenlik hakkının sadece Fin vatandaşlarıyla sınırlandırılması gibi değişiklikler istiyor.

Geçen ayki seçimleri birinci sırada tamamlayarak hükümet kurma görevini üstlenen Ulusal Koalisyon Partisi'nin lideri Petteri Orpo, Gerçek Finler Partisi, İsveç Halk Partisi ve Hristiyan Demokratlar Partisi ile koalisyon görüşmelerini sürdürüyor.