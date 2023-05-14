Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve eşi oyunu kullandı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve eşi Demet Güler, Ankara'daki Çankaya İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve eşi oyunu kullandı

ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve eşi Demet Güler, Ankara'daki Çankaya İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Türkiye, bugün Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını kullanıyor. Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve eşi Demet Güler, Ankara'da bulunan Çankaya İlkokulu'nda 1135 No'lu sandıkta oyunu kullandı.