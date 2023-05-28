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Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oyunu kullandı

Politika Haberleri

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı.

- Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oyunu kullandı

ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbiri oyların yüzde 50'sini alamamış ve seçimler ikinci tura kalmıştı. 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı İkinci tur seçimleri çerçevesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler eşi Demet Güler ile beraber Ankara'da bulunan Çankaya İlkokuluna gelerek, 1135 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Politika

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