Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'ndan TSK Ziyareti
Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, MEBS, Elektronik Harp ve Siber Savunma Komutanlıklarını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay Başkanlığı MEBS ve Elektronik Harp Komutanlığı ile TSK Siber Savunma Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
