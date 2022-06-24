Genelkurmay Başkanı Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Radakin ile telefonda görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede güncel güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. AA / Fırat Taşdemir - Politika Politika Güncel Haberler

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