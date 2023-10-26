Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Romanya Genelkurmay Başkanı ile telefon görüşmesi yaptı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA