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Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Romanya Genelkurmay Başkanı ile telefon görüşmesi yaptı

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Politika Haberleri

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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