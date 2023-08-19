Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ın Sosyal Medya Hesapları Sahte Çıktı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın kişisel sosyal medya hesabının bulunmadığı ve kendisi adına açılan sosyal medya hesaplarının sahte olduğu bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı, kamuoyunu bu konuda uyardı ve resmi sosyal medya hesaplarını takip etmelerini istedi.