Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ın Sosyal Medya Hesapları Sahte Çıktı
Politika Haberleri
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın kişisel sosyal medya hesabının bulunmadığı ve kendisi adına açılan sosyal medya hesaplarının sahte olduğu bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı, kamuoyunu bu konuda uyardı ve resmi sosyal medya hesaplarını takip etmelerini istedi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın kişisel sosyal medya hesabının bulunmadığı ve kendisi adına açılan sosyal medya hesaplarının sahte olduğu bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın şahsi sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Sayın Genelkurmay Başkanı adına açılmış hesaplar sahtedir ve itibar edilmemelidir. Sayın Genelkurmay Başkanı'nın faaliyetlerini Genelkurmay Başkanlığının resmi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz."