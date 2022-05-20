Genelkurmay Başkanı Güler, İtalyan ve Japon mevkidaşlarıyla görüştü - Haberler

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Genelkurmay Başkanı Güler, İtalyan ve Japon mevkidaşlarıyla görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Genelkurmay Başkanı Güler, İtalyan ve Japon mevkidaşlarıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Toplantısı çerçevesinde Brüksel'de İtalya Genelkurmay Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone ve Japonya Genelkurmay Başkanı General Yamazaki Koji ile görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Toplantısı çerçevesinde Brüksel'de İtalya Genelkurmay Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone ve Japonya Genelkurmay Başkanı General Yamazaki Koji ile görüşme gerçekleştirdi.

NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları, NATO Askeri Komite Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Toplantıda Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler temsil etti. Orgeneral Güler, toplantı marjında İtalya Genelkurmay Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone ve Japonya Genelkurmay Başkanı General Yamazaki Koji ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Genel Kurmay, Yaşar Güler, Brüksel, İtalya, Politika, Haberler

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