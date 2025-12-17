Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'ndan, 2. Ordu Komutanlığı ve 6. Kolordu Komutanlığına ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberindeki heyetle 2. Ordu Komutanlığı ve 6. Kolordu Komutanlığını ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile 2. Ordu Komutanlığı Malatya ve 6. Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri'nde Çıldıroba, Kilis inceleme ve denetlemelerde bulundu. - ANKARA