Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanlarını Ziyaret Etti

Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlarını ziyaret ederek, askeri birliklerin durumu hakkında bilgi aldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanlarını ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i ziyaret etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
