Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanlarını Ziyaret Etti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlarını ziyaret ederek, askeri birliklerin durumu hakkında bilgi aldı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i ziyaret etti. - ANKARA
