Haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, ABD Genelkurmay Başkanı Caine ile bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, ABD Genelkurmay Başkanı Caine ile bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı çerçevesinde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile önemli bir ikili görüşme yaptı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'deki temaslarını sürdürüyor. Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Bayraktaroğlu, Caine ile görüşmesi öncesinde NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etmişti. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu

Hemşire vahşetinin odağındaki hastaneyle ilgili kan donduran detay
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı

Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda'dan çıkardı
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Real Madrid stadyumda verdiği konserler sonrası gürültü kirliliği suçlamalarıyla karşı karşıya

Stadyumdaki konseri gürültü çıkıyor diye şikayet ettiler
İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu

Hemşire vahşetinin odağındaki hastaneyle ilgili kan donduran detay
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Aziz Yıldırım'ın Bursa molası: Dönercide 100 bin TL'lik şıklık

Aziz Yıldırım'ın kombininin değeri öyle böyle değil