Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, ABD Genelkurmay Başkanı Caine ile bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'deki temaslarını sürdürüyor. Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Bayraktaroğlu, Caine ile görüşmesi öncesinde NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etmişti. - BRÜKSEL