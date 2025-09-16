Haberler

Genelkurmay Başbakanı Bayraktaroğlu'nun ilk Azerbaycan ziyareti

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun dün Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ilk ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı. Bayraktaroğlu'nun Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Savunma Bakanı General Polkovnik Zakir Hasanov tarafından kabul edildiği, Genelkurmay Başkanı General Polkovnik Kerim Veliyev tarafından resmi törenle karşılandığı ifade edildi. Orgeneral Bayraktaroğlu ve beraberindeki heyetin ziyaret kapsamında ikili ve heyetlerarası görüşmeler icra ettiği aktarıldı. Bayraktaroğlu'nun Azerbaycan'ın Milli Lideri Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini, Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliğini ziyaret ederek şehitlik defterini imzaladığı vurgulandı. Bayraktaroğlu'nun ayrıca ilk ziyaretinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiği kaydedildi. - BAKÜ

