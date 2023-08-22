Genel Müdür Yalçın'dan Baytok'a kutlama

Geçtiğimiz cumartesi günü yapılan Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanlığı'nın 14. Olağan Kongresi'nde güven tazeleyen MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok'u ziyaret eden Cemar Traverten-Mermer'in Genel Müdürü Yusuf Yalçın Baytok ve ekibini kutladı.

Geçtiğimiz cumartesi günü yapılan Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanlığı'nın 14. Olağan Kongresi'nde güven tazeleyen MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok'u ziyaret eden Cemar Traverten-Mermer'in Genel Müdürü Yusuf Yalçın Baytok ve ekibini kutladı.

Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi'nde yapılan Kula MHP İlçe Teşkilatının 14. Olağan Kongresi'ne de katılım sağlayan Cemar Traverten-Mermer'in Genel Müdürü Yusuf Yalçın, kongrede güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Nazım Baytok'u ve yönetimini ziyaret ederek tebrik etti. Yalçın, Baytok'un Cumhur İttifakı ruhunun ilçede yaşatılmasına sunduğu katkıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Kıymetli Nazım başkanım ve değerli yönetimi, bugüne kadar Cumhur İttifakı olarak girilen bütün seçimlerde çok değerli katkılar sunmuşlar ve sahada omuz omuza çalışarak mücadele etmişlerdir. Bugün burada ittifak ortağı partililerin bir araya gelerek oluşturdukları tablo bu ruhun yansımasıdır. Güven tazeleyerek yeniden seçilen kıymetli başkanım Nazım Baytok'u ve yönetimini tebrik ediyor, Allah birliğimizi bozmasın diyorum." dedi.

Kula MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok ise, kongreye katılanlara teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarına devam edeceklerini Cemar Traverten-Mermer'in Genel Müdürü Yusuf Yalçın'a teşekkür etti. - MANİSA