Genel Kurul, üç haftalık aranın ardından toplandı (2)

TBMM GENEL KURULU'NDA TARTIŞMA

TBMM Genel Kurulu'nda, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tepki gösterdi. HDP'liler, Elitaş'ın sözlerini kendi üzerlerine alınca tartışma çıktı.

AK Parti'nin verdiği değişiklik önergesiyle; ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 10 günlük süre 30 gün olarak değiştirildi. Bu kapsamda; ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak.