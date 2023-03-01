Genel Kurul, üç haftalık aranın ardından toplandı (2)
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TBMM GENEL KURULU'NDA TARTIŞMATBMM Genel Kurulu'nda, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tepki gösterdi.
TBMM GENEL KURULU'NDA TARTIŞMA
TBMM Genel Kurulu'nda, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tepki gösterdi. HDP'liler, Elitaş'ın sözlerini kendi üzerlerine alınca tartışma çıktı.TBMM Genel Kurulu'nda, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifinin görüşmeleri, deprem felaketinin gölgesinde görüşüldü. Görüşmeler sırasında sık sık AK Parti ve muhalefet partileri CHP ve HDP arasında sert tartışmalar yaşandı.KIZILAY'IN ÇADIR SATMASI CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Kızılay'ın çadır satmasını gündeme taşıyarak, "Kızılay da vergi kaçakçılığı yapılıyor. Nasıl mı? Şartlı bağışlarla. Bir kişi ya da bir şirket bir kurum üzerinden niçin şartlı bağış yapar? Eğer gerçekten gönlünden geçiyorsa gider, bağış yapacağı o kuruma o bağışı yapar. Bu dönemde Kızılay bir hayır kurumu olmaktan çıktı. Kızılay, bir şirket mantığıyla yönetiliyor, bir holding. O ulvi hayır kurumu şimdi şirketleşerek bunlar tarafından yönetiliyor" yorumunu yaptı.İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ahyan Erel, Kızılay'ın çadır satmasına tepki göstererek, bu dönem gözden düştüğünü öne sürerek, "Türk Kızılay'ı kar amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olarak sağlayan ve kamu yararına çalışan gönüllü bir sosyal hizmet kuruluşu olarak tanımlanmaktadır. Kar amacı güden, yardım ve hizmetlerini para karşılığı yapan, felaket bölgesinde çadır satan, tarafsızlığını, bağımsızlığını, amacını yitiren, hatta yemek satan bir kurum haline geldikçe üzülmekteyiz" dedi.HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da, Kızılay'ın çadır satmasını eleştirerek, "Kızılay Genel Müdürü'nün aldığı maaş 98 bin lira, Genel Müdür Yardımcıları 76 bin lira alıyor. Bu maaşlarla çalışanlar afet zamanında yurttaşların çadır, gıda ihtiyacını karşılamak yerine ellerindeki malzemeleri satmak için beklemiş; önce Ahbap Derneğine 2 bin 50 çadırı 46 milyon liraya sattıkları ortaya çıktı, sonrasında deprem bölgesinde ilaç dağıtmak için çadır isteyen Türk Eczacıları Birliğine 5 adet çadır 800 bin liraya satılmış. Başta bu satışları yasal, akılcı ve ahlaki bulan Kızılay Başkanı Kerem Kınık dün akşam bu satışlardan haberinin olmadığını söyledi. Başkanın bu satışlardan da mı haberi yoktu? Bir de çadır satışlarının maliyetine yapıldığını iddia ediyor" diye konuştu.AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, muhalefetin Kızılay eleştirilerine yanıt verirken, "Kızılay sürdürülebilir finansman ihtiyacını karşılamak için yüzde 100 sermayesi Kızılay'a ait olan yatırım grubunu oluşturmuştur. Kızılay Derneği kendisine bağışlanan her bir kuruşu ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken insani yardım malzemesi tedarikini de uzmanlaşmış Kızılay Yatırım Grubu üzerinden yapmaktadır. Kızılay Derneği depolarında sürekli olarak belirli miktarda çadır stoklarını tutarken bu stokların dışında ise sadece afetlerde kullanılmak üzere, tekrar ifade etmek istiyorum, sadece afetlerde kullanılmak üzere ülkemizde ve dünyada kendisinden talep eden kurum ve kuruluşlar için, örneğin, Birleşmiş Milletler kuruluşları, AFAD, Bakanlıklar, STK'lar için de Kızılay Çadır Tekstil Grubu eliyle ücreti mukabilinde çadır üretmektedir. Elde ettiği tüm kazancı insani yardım amaçlarda kullanılmak üzere Kızılay Derneğine de aktarmaktadır" açıklamasında bulundu.Muhalefet partileri CHP, İYİ Parti ve HDP'li sözcüler, deprem felaketi sonrasında hükümetin bölgeye geç müdahale ettiği ve hala yetersiz kaldığı eleştirilerini getirdiler.AK PARTİ'Lİ ELİTAŞ: AHLAKSIZLIĞA MÜSAADE EDEMEYİZAK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı, 'İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş' şeklindeki sözleri üzerine kürsüye geldi. Elitaş, Ercan'ın sözlerini, Genel Kurul'a taşıyarak şöyle dedi: "Ahlaksızlığa müsaade edemeyiz. İnsanları sokağa dökmek, infial yaratmak, töhmet altına bırakacak bir konuyu gündeme getirmek ahlaksızlığın dik alasıdır. Bunları susturmak gerekir. Yaraları sarmak için bugün beraber olma günüdür, tek yürek olma günüdür. Ama parçalamaya gayret edenler var. Dezenformasyon yapanları, sosyal medyada birbirine düşürmeye çalışanlara karşı hep birlikte gayret edelim. Değerli milletvekili arkadaşlarımızın gerçekten samimiyetle, iyi niyetle, vicdan muhasebesi yaparak, göçük altında kalmış, can pazarı yaşayan insanlara yardım etmek için koşan Türk milletinin değerli milletvekillerini, bütün arkadaşlarımızı iyi niyet ve samimiyet ama kötü niyetleri olanlar hariç. Bakın, ne diyor. Adamın kimliği profesör. 28 Şubat tarihinde yazdığı bir 'tweet.' Fay kırıklarına niye inşaatlar yapıldı? Niye önlem alınmadı vesaire denilmesi gerekir ama bu adam, öyle bir profesör ki 28 Şubat tarihinde attığı tweet sonradan silmiş herhalde. Diyor ki; 'İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş' Ya, Allah aşkına, böyle bir şey olur mu?"TARTIŞMALAR DEVAM ETTİElitaş'ın, 'kötü niyetliler hariç' sözlerine CHP ve HDP'li milletvekilleri, "Sensin kötü niyetli. Kötüleri nasıl ayıracaksınız? Daha ne kötülük yapacaksınız bu halka?" şeklinde tepki gösterdiler. Elitaş, "Kötü niyetli deyince niye alınıyorsunuz" diye karşılık verdi.Genel Kurul'da, Elitaş'ın sözlerini üzerine HDP ve CHP'li milletvekilleri oturdukları yerden sözlü tartışma başlattılar. Tartışmaya AK Parti'li milletvekilleri de katılınca Genel Kurul'da gerginlik yaşandı.HDP'li milletvekilleri oturdukları yerden Elitaş'a, "Kötüleri ayırmanın kriteri nedir? Farklı düşünenler niye kötü düşünenler? Siz mi iyisiniz, tek siz iyisiniz" sözlerine Elitaş ise "Niye alınıyorsun kötü niyetli deyince? Niye kötü niyetli deyince alınıyorsunuz? Yarası olan gocunur" diyerek karşılık verdi.HDP'li milletvekilleri, "Hepsini siz yaptınız. İnsanlar enkaz altında bağırarak öldü, bağırarak. 45 bin insan öldü, el insaf. Hesap vereceksiniz, korkuyorsunuz" sözleriyle laf atmaya devam edince AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, "Yalan söyleyenin Allah belasını versin" diye bağırarak karşılık verdi. Karşılıklı tartışma bir süre daha devam etti.Elitaş konuşmasının devamında, "Size söylüyorum, ben burada bir şeyi ifade ediyorum: Ahlaksızlık yapanlara, dezenformasyon yapanlara, vatandaşı infiale uğratacak toplumsal bir hareket ortaya çıkarabilecek bu sosyal medya denilen konuyu canavarlaştırarak insanları birbirine düşürmeye çalışanlara karşı hep birlikte gayret edelim diyorum ama siz 'ahlaksız' dedikçe ayağa kalkıyorsunuz, niye ayağa kalkıyorsunuz, niye alınıyorsunuz. Böyle bir günde, acılarımızın daha hala sıcak olduğu bir günde, yüreğimizin yandığı bir günde böyle bir konuşmayı yapmayı hiç arzu etmezdim ama maalesef, üzülerek ifade ediyorum ki yedi düvelden gelip de Türkiye'ye yardım etmeye çalışan, her biri gayret gösteren, her biri arama- kurtarma çalışmalarında faaliyet gösteren, hayatını hiçe sayan bütün komşu ülkelerden dost düşman kim varsa, Yunanistan'dan, İsrail'den nereden gelirse gelsin arama- kurtarma ekiplerini gönderen, maddi kaynak ve katkı sağlayan bütün ülkelerin temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum ama içimizde barınarak bu milletin ekmeğini yiyip hala bu millete ihanet söylemlerinde bulunanlara da üzüntülerimi ifade etmek istiyorum" dedi.Elitaş'ın sözlerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve HDP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş da tepki gösterdi. Tartışmaların ardından görüşmelere devam edildi.EYT'DE BİRİNCİ MADDE KABUL EDİLDİGenel Kurul'da, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifinin birinci maddesi kabul edildi.Kabul edilen maddeyle; 8 Eylül 1999'dan önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlayanların, yaş haddi aranmadın emekli olabilecekler. Prim gün sayısını ve çalışma süresini, sigortalılık süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan istisnasız emekli olabilme hakkına sahip olacaklar. 8 Eylül 1999 da dahil olmak üzere 9 Eylül 1999'dan öncesi sigortalıları kapsıyor. Teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.10 GÜNLÜK SÜRE 30 GÜNE ÇIKARILDI
AK Parti'nin verdiği değişiklik önergesiyle; ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 10 günlük süre 30 gün olarak değiştirildi. Bu kapsamda; ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak.