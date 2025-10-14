Genel Kurul'da Gerilim Tırmandı: İYİ Parti ve DEM Parti Arasında Sözlü Sataşmalar

GENEL KURUL'DA TARTIŞMALAR DEVAM ETTİ

Birleşime verilen aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'e yeniden söz verdi. Çömez, "50 bin kişinin katili bir terör örgütünün elebaşının mesajları Türkiye'ye taşınmaz, taşınamaz. Kendisi medyaya yansıdığı kadarıyla şunu demiş, 'Medyada bazı yorumcuların, bazı habercilerin, bazı kanalların sürecin aleyhine yorumlar yapmasından rahatsızım.' Bunu sorun olarak ifade etmiş. Arzu edilen şu: 'Ne istiyorlarsa o konuşulsun, ne söyleniyorsa o alkışlansın, kimse itiraz etmesin, kimse farklı bir şey söylemesin.' Tabii, terörist başının vermiş olduğu bu mesajla biz başka bir şey daha öğrendik, sözüm ona bunlar demokrattı, 50 bin kişinin katilinden bir barış elçisi çıkartmaya çalışıyorlardı. 'Söyletmen, vurun' diyerek aslında bir anlamda da ne kadar diktatoryal bir karakter olduğunu, ne kadar despotik olduğunu ve ne kadar faşist ruhlu olduğunu göstermiş oldu; biz bunu reddediyoruz" ifadelerini kullandı. Çömez ayrıca terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine DEM Parti grubunda slogan atılmasını da eleştirdi.

'HADDİNİZİ BİLİN'

Ardından Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, İYİ Partili Çömez'in sözlerine cevap verme hakkının doğduğunu belirterek, "İYİ Parti Grup Başkanvekili sözlerini tekrarladı. Biz aslında bu zihniyeti çok iyi tanıyoruz. Kandan, savaştan, hamasetten beslenen bu zihniyeti çok iyi tanıyoruz. Sizin bu ülkeye zerre kadar faydanızın olmadığını da çok iyi biliyoruz. Bakın, biz bu ülkenin geleceği için konuşuyoruz. Biz bu ülkenin geleceği için konuşuyoruz, biz bu ülkede anneler ağlamasın, biz bu ülkede gencecik insanlar toprağın altına girmesin, biz bu ülkede çocuklarımız ölmesin diye çalışıyoruz. O yüzden, sizin söylediklerinizin hiçbir hükmü yoktur bizim yanımızda, bunu da böyle bilin. Barış demeye devam edeceğiz, kardeşlik demeye devam edeceğiz, bu işi yürütmeye devam edeceğiz. İstediğiniz kadar söyleyin, istediğiniz kadar karşı çıkın, umurumuzda değil. Haddinizi bilin, haddinizi bilin diyorum" diye konuştu.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan'ın konuşması esnasında araya girerek, 'Hadsiz' dedi. Bunun üzerine Buldan, "Hadsiz sensin. Bakın, sizin bir milletvekiliniz, Mehmet Mustafa Gürban, buradan teşhir ediyorum. 2 gün önce bana Twitter'dan cinsiyetçi bir mesaj attı. Cinsiyetçi bir mesaj attı bana sizin milletvekiliniz" değerlendirmesinde bulundu.

'PERVİN BULDAN'I ŞAHSEN HEDEF ALAN İFADELERİ TASVİP ETMİYORUM'

DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, 'Allah belasını versin' şeklinde ekleme de bulunurken İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Buldan'ın kürsüde konuşması gerektiğini kaydetti. Genel Kurul'da DEM Parti ve İYİ Partili milletvekilleri arasında sataşmalar yaşanmaya devam etti. Meclis Başkanvekili Buldan ardından MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'a söz verdi. Akçay, İYİ Partili Karakaş'ın 'gürültü' çıkarmaya devam ettiğini ve bu nedenle konuşmasına imkan olmadığını vurgularken İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, "Gürültü, sana da yazıklar olsun be" ifadelerini kullandı. Ardından Akçay, "Sana da yazıklar olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri olarak, siyasetçiler olarak her tartışmayı kendi mecrası içerisinde yürütmeyi ve devam ettirmeyi daha faydalı görüyorum; gerek kendi siyasi parti görüşlerimiz bakımından gerekse meramımızın kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılması bakımından. Biraz önce Meclis Başkanvekilimiz Sayın Pervin Buldan'ı şahsen hedef alan ifadeleri tasvip etmediğimi ve doğru bulmadığımı ifade ediyorum" diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ile AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da Buldan'a yönelik sözleri tasvip etmediklerini dile getirdi.