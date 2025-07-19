Genel Kurul'da Enerji Tartışması Gündemde

GENEL KURUL'DA, 'ENERJİ' TARTIŞMASI

Genel Kurul'da kanun teklifinin 2'nci bölümü üzerine görüşmelere geçildi. Bu bölümde söz alan AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez sadece rüzgar ve güneş Türkiye'nin ihtiyacının karşılanamayacağını belirterek, "Eğer ifade edildiği gibi termik santralleri, kömür, doğal gaz, nükleer santralleri yapmazsak ülke yarı yarıya karanlığa gömülecek demektir. Bunun anlamı şu, evler karanlıkta, çarklar dönmeyecek, tezgahlar çalışmayacak anlamına gelir. Bu santrallerin yakıt ihtiyacını karşılayacak yerli kömür rezervlerinin işletilmesi hem döviz çıkışını, Allah korumuş, son seçimde eğer iktidara gelmiş olsaydınız bu ülkeyi karanlığa gömmüş olacaktınız. Şimdi, arz güvenliği enerji sektöründe en önemli konulardan biridir. Bu bahsi geçen 3 santral ülkedeki ihtiyacın yüzde 3,5'unu karşılayabilecek güçte santrallerdir. Bu düzenleme yalnızca sınırlı ve geçici bir alanı kapsamaktadır. Etki alanında yaklaşık 80 bin adet zeytin ağacı bulunmakta olup bu rakam Muğla ilinde mevcut zeytin ağacı sayısında binde 4'ü, ülkemizdeki toplam zeytin ağacı sayısındaki oranı ise on binde 4'ü civarındadır" ifadelerini kullandı.

'BAKANI DİNLERKEN TARIM ARAZİLERİNİN PEŞKEŞ ÇEKİLDİĞİ 2 ŞİRKETİN CEO'SUNU GÖRDÜM'

AK Parti'li Dönmez'in açıklamaları esnasında CHP'li milletvekillerinden sataşmalar yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti'li Dönmez'e cevaben, "Sayın Bakanı dinlerken Türkiye Cumhuriyeti'nin Bakanını değil, zeytinliklerin, tarım arazilerinin peşkeş çekildiği 2 şirketin sanki CEO'sunu gördüm. Bakın, size bir şey söylemek isterim; o 2 tane şirketin CEO'su buraya gelseydi bu Bakan kadar savunamazdı bu şirketleri. Sanki Türkiye Cumhuriyeti, devletimiz bu şirketleri işletiyor. Bakın, böyle olmaz. Ülke karanlıkta, ülkenin her tarafı karanlıkta sayenizde, bırakın, ülkenin her tarafı karanlıkta" derken AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, "İmamoğlu gibi fedakarsın sen de, helal olsun sana" dedi. Bunun üzerine Başarır, "İmamoğlu kadar kafana taş düşsün senin" diye konuştu.

'YAPAY ZEKA KOMİSYONU BAŞKANI KONUŞMASINI YAPMADAN ÖNCE KEŞKE YAPAY ZEKAYA SORSAYDI'

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise, "Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı, keşke konuşmasını yapmadan önce yapay zekaya sorsaydı, 'Türkiye'nin enerji sorunu ne?' diye. Biz sorduk, duymak ister misiniz? Türkiye'nin 1'inci sıradaki enerji sorunu fosil yakıtlara bağımlı olması; siz bundan habersizsiniz ve o Komisyonun başındasınız, bir de gelip bize burada kömür güzellemesi yapıyorsunuz. Dolayısıyla, bu bile ne kadar aslında meselenin özünden uzak olduğunuzu gösteriyor. Bakın, yapay zeka" şeklinde açıklamalarda bulunurken AK Parti'li Sarıçam yeniden araya girerek, "Önceden hiçbir şey yoktu, hiçbir şey yoktu önceden" dedi. Ardından Temelli, "Ne yapıyorsun ya? Bir dakika dur, saygısız. Haddini bil ya" değerlendirmesinde bulundu. Tartışmalar yaşanırken CHP'li Başarır, "Ya kömürü anladım da sen nereden çıktın şimdi? Nereden çıktın sen burada bağırıyorsun?" diyerek AK Parti'li Sarıçam'a yüklendi. Sarıçam ise, "Senin çıktığın yerden, otur yerine, otur, otur" cevabını verdi.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Yaşanan tartışmaların sürmesi üzerine Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşime 20 dakika ara verdi.