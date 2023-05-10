Genel başkanların ve cumhurbaşkanı adaylarının oy kullanacağı yerler belli oldu

Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde siyasi parti liderlerinin ve cumhurbaşkanı adaylarının oy kullanacağı yerler belli oldu.

Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde siyasi parti liderlerinin ve cumhurbaşkanı adaylarının oy kullanacağı yerler belli oldu.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullanacak. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Ankara Çankaya'da sandık başına gidecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul Üsküdar'daki Beylerbeyi Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul Eyüpsultan'daki Nejat Sabuncu İlkokulu'nda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Ankara Bilkent'teki T Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullanacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara Çankaya'daki Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise Ankara Çankaya'daki Ayten-Şaban Diri İlkokulu'nda oyunu verecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Ankara'daki Çankaya İlkokulu'nda oy kullanacak.

Kılıçdaroğlu daha önce referandumda oy kullanamamıştı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu 2009 yerel seçimleri için İstanbul Kağıthane'ye aldırdığı seçmen kaydını Kağıthane'deki ikameti sone erdiğinde Ankara'ya aldırmayı unutmuştu. Kağıthane'deki adresinden ayrılınca İstanbul'daki seçmen kaydı silinen Kılıçdaroğlu, Ankara'da seçmen kaydı da yapılmadığı için 2010 referandumunda oy kullanamamıştı. - ANKARA