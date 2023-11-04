Genel Başkan adayı Özgür Özel, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, "Biz CHP olarak tüm siyaset anlayışımızla değişmeliyiz.

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, "Biz CHP olarak tüm siyaset anlayışımızla değişmeliyiz. Partimiz iktidara benzeyen yöntemlerle, ortak aklı reddeden kararlarla yönetilemez." dedi.

Özel, Ankara Spor Salonu'nda devam eden CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki konuşmasına, önceki CHP genel başkanları başta olmak üzere, 81 il ve ilçe teşkilatlarına selam göndererek başladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren konuşmasında Özel, CHP'liler için kurultayın ayrı bir önemi olduğunu dile getirdi.

CHP kurultaylarının en önemli özelliğinin liderden ve yöneticiden talimat almaması olduğunu belirten Özel, "Ancak onlara görev verir. CHP kurultayları sadece kendi partimiz için değil ülke siyasetini de şekillendirir." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, bugün sadece parti yönetim kadrosu belirlemeye ve genel başkan seçmeye gelmediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni bir hikayeye başlamak, Türkiye siyasetini yeniden şekillendirmek için hep birlikte buradayız. Partimiz, 1979'dan bu yana 44 yıldır ağız tadıyla iktidar olamadı. Kurultaylarımız 44 yıldır bizlere görev veriyor. İyi niyetli çabalara rağmen 44 yıldır bunu başarmayı, hep birlikte beceremedik. Bugün burada 38. kurultayımızdayız ama aslında ikinci yüzyılın ilk kurultayındayız. Ben sizleri, sadece bir genel başkan, bir Parti Meclisi seçecek, 38. Olağan Kurultay'ın, olağan delegeleri olarak görmüyorum. Ben sizde kuruluş iradesinin Cumhuriyet devrimlerinin sahibi, Sivas Kongresi delegelerinin ruhunu görüyorum. Bugün karşımda sosyal demokrasiyi, iktidar yapan 1972 kongresinin inancını görüyorum. Ben bugün tribünlere, sahaya, sizlerin gözlerinizin içine baktığımda parti tarihini bilen, her biri tertemiz hiçbir bagajı olmayan sosyal demokrasiyi benimsemiş, delegeleri pırıl pırıl partilileri, pırıl pırıl gençleri görüyorum."

CHP'siz iktidarların ülkeyi yoksullaştırdığını savunan Özgür Özel, ülkenin Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinden de uzaklaştığını savundu.

"Ben bu yaklaşıma itiraz ediyorum"

"CHP'nin seçim kaybının maliyeti deyince bazı arkadaşlar hemen şöyle, dar bir çerçeveden bakıp 'seçime hep beraber girdik. Hepimiz oradaydık. Birlikte kaybettik. Hesabı niye sadece Kemal Bey ödüyor?' diyor." ifadesini kullanan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu yaklaşıma itiraz ediyorum. Hesabı ne Kemal Bey ödüyor, ne Özgür Özel, ne geçmiş yönetimler, ne bugünkü yönetimler. Ancak hesabı, dünyanın en güzel ülkesinde yaşadığı halde dünyanın başka ülkelerinde hayal kuran gençlerimiz ödüyor. Hesabı kredi borcunu ödeyemeyen siftahsız düşman kapatan esnaflar, sürekli yardıma muhtaç kalan yoksullar bunu fakirleşerek işsiz kalarak ödüyorlar. Niteliksiz eğitime mahkum olan yeterli beslenemeyen barınamayan üniversite öğrencilerimiz ödüyor. Adaletten yoksun siyasi kararlarla cezaevine atılan siyasetçi ve gazetecilerimiz ödüyor."

Cumhuriyetin yas tutma ve yasları bahane edip milli bayramları yasaklama rejimi olmadığını belirten Özel, marifetin yas tutulacak acıları bitirmek, yas tutan yaşlı gözlerin göz yaşını silmek anaları da gençleri de babaları da güldürmek olduğunu vurguladı.

"İsrail'in devlet terörüne asla seyirci kalamayız"

Türkiye'nin dış politikasını da eleştiren Özel, "Bakın Orta Doğu yine bir ateş çemberi. Hamas'ın, bir terör örgütü olan Hamas'ın bir gece yarısı attığı füzelerle, sivillere attığı füzelerle yaptığı katliam bunu araçsallaştıran İsrail devletinin devlet terörüne dönüştü. Biz CHP olarak kimden gelirse gelsin terörün her şeyi ve İsrail'in devlet terörüne asla ve asla seyirci kalamayız. Meydan okuyoruz, kınıyoruz ve lanetliyoruz." diye konuştu.

Dış politikanın iktidara bırakılamayacak kadar mühim ve önemli bir alan olduğunu savunan Özel, CHP'nin bu konuda üzerine düşeni yapamadığını anlattı.

Özel, "Biz CHP olarak tüm siyaset anlayışımızla değişmeliyiz. Partimiz iktidara benzeyen yöntemlerle, ortak aklı reddeden kararlarla yönetilemez. Toplumun sesine kulak tıkayarak hatalarda ısrar ederek değişime direnerek yönetilemez. Genel başkanlığını Atatürk'ün koltuğunu istediği bir kişiye devredebileceğini düşünmek, kurultayın iradesini değersizleştirmek, buraya gelen delegeyi hiçe saymaktır." şeklinde konuştu.

"Vallahi hiç üstüme almadım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayın açılışında yaptığı konuşmada "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" dediğini hatırlatan Özel, "Vallahi hiç üstüme almadım. Hiçbirimizin üstüne almadım. CHP'de hançer yok, hançerleyecek de kimse yok." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hasan Cengiz'in sosyal medyadan bir kılıç paylaşarak "değişimciler için kılıçlar çekildi" paylaşımı yaptığına dikkati çeken Özel, "CHP'de danışmanım diyen ama profil resminde Recep Tayyip Erdoğan olan, 'değişim' diyenlere kılıç çekecek olanın alnını karışlarım." ifadelerini kullandı.

CHP'nin ilk delegelerinin Sivas Kongresi'nin delegeleri olduğuna dikkati çeken Özel, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Biz, partiyi daha iyi yöneteceğimizi iddia ediyoruz. Geçtiğimiz dönemde partide çok kritik bir süreç vardı. Yukarda Rusya-Ukrayna savaşı, doğuda Azerbaycan-Ermenistan meselesi, aşağıda Mavi Vatan, Kıbrıs, Libya, Münhasır Ekonomik Bölgeler Anlaşması, Ege'de silahlandırılan adalar sorunu. CHP'de Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yoktu. Kovid süresince sağlıktan sorumlu yoktu. Kovid sonrası beslenme krizi vardı, tarımdan sorumlu genel başkan yardımcımız yoktu. Dünyanın en büyük algı operasyonlarıyla yürüyen büyük bir yalanın sürdürüldüğü seçimler boyunca bizim medya ve iletişimden sorumlu genel başkan yardımcımız yoktu. Bütün gençler TEKNOFEST ile ilgilenirken, bizim teknoloji, AR-GE konusunda ve özellikle İHA'lar ve SİHA'ları bütün Türkiye konuşurken, savunma sanayii konusunda bir uzmanımız yoktu."

Özel, genel başkanlığı kazanması durumunda yarınki Parti Meclisi listelerinde, Türkiye çapında bir dış politikacı, makro ekonomist, Türkiye'nin önemli bir üniversitesinin başındaki bir maliyeci, bir teknoloji şirketinin AR-GE'sinin başındaki yönetici, savunma sanayi stratejilerinde uzman, dünyanın dört bir tarafında görev yapmış stratejist emekli bir tümamiral ve hangi alan boşsa o alana yönelik bilim insanlarının yer alacağını söyledi.

"Katılımcı bir yönetim sergileyeceğiz"

Seçilecek genel başkanı sınırlayabilen, denetleyebilen, yönlendirebilen, açık, şeffaf katılımcı karar kanalları ile CHP'yi yöneteceklerini vurgulayan Özel, delegeyi Ankara'ya davet edip ülkenin temel meselelerini konuşacakları, politikaları tartışacakları katılımcı bir yönetim sergileyeceklerini anlattı.

Partide, dijital demokratik katımı sağlayacaklarını dile getiren Özel, delegelere Parti Meclisi gündemini göndereceklerini, onların da görüşünü alacaklarını, kararların buna göre alınacağını kaydetti.

Özel, parti örgütlerini gezdiklerinde örgütün madden ve manen yalnız bırakıldığını gördüklerini ifade ederek, 2014 yılından bu yana örgütlere aynı paranın yollandığını, kazanması durumunda örgütlere 9 kat fazla para yollanacağını dile getirdi.

Manisa'da 2015'te yapılan ön seçimden, yüzde 86 oyla rekor kırarak birinci çıktığını hatırlatan Özel, "Şimdi hepinize ekranlar önünde namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım." ifadelerini kullandı.

"Odaları ilçe ve il başkanlarım kullanacak"

Genel başkan olması durumunda bazı danışmanların gideceğinin altını çizen Özel, "Bakın o bir kat boşalıyor ya, o bir kat, sağcı danışmanların katı. O katta 12 oda var. 12 odada 12 sekreter olacak. İl başkanı, ilçe başkanı Ankara'ya gelince o 12 ofis, örgütün ofisleri olacak." dedi.

"39 milletvekili verilirken biz yoktuk"

Özgür Özel, partililer olarak bu zamana kadar hep Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını vurgulayarak, "Nerede olmamız gerekiyorsa hep yanınızdaydık ama Sayın Genel Başkanım saygısızlık için değil ama sırtımıza da bu yükü vurmayın, 39 milletvekili verilirken hem vallahi hem billahi biz yoktuk. Oğuz Kaan Salıcı vardı yine yanınızda. Gizli protokol yapılırken vallahi biz yoktuk. Danışmanınız vardı yine yanınızda." ifadelerini kullandı.

Genel Başkan olması halinde partinin değişeceğinin altını çizen Özel, delegelerden oy isteyerek, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Kullanacağınız oy bundan sonra Türkiye'yi ikinci yüzyılda hangi genel başkanın, kadronun değil, hangi anlayışın yöneteceğine karar verecek. Siz perdeyi açacaksınız, Türkiye'nin önü açılacak. Siz o perdeyi kapayacaksınız, bir devir kapanacak, CHP'nin ikinciliklere mahkumiyeti, muhalefeti bitecek, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek."