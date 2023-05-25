Gençlik ve Spor Konfederasyonu, gençleri oy kullanmaya çağırdı

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Sekreteri Murat Uygur, 28 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yaptı. Uygur açıklamasında, önümüzdeki seçimin demokrasi açısından, hukuk açısından, geleceğimiz açısından, hak ve özgürlükler açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, gençlere oy kullanmaları çağrısınca bulundu.

"Gençler ülkenin hazinesi, gelecekteki gücü, ufku ve umududur. Bu güzel ülke ve atalarımızdan miras aldığımız bu cennet vatan, gençlerin güvencesi altındadır" diyen Uygur açıklamasının devamında; "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gençliğe inanırken, onlara açık bir sorumluluk yüklemiş, vatanın ve milletin bekçiliğini gençlere bırakmıştır. "Gençliğe Hitabesini" yakın arkadaşlarıyla paylaştığı gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini şu şekilde ifade ediyordu; "Tarihi yaşadığımız gibi yazdık, fakat geleceği Cumhuriyete inananlara, koruyanlara ve yaşatanlara emanet etmek lazımdır." sözleriyle gençlerin önemini belirtmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, 28 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tüm gençlerimizi, geleceğimize sahip çıkmaya ve sandıklarda oy kullanmaya davet ediyoruz. 28 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak olan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na GESKON Yönetim Kurulu adına başarılar diliyoruz" dedi.