Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulu'nda, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri üzerinde MHP milletvekilleri söz aldı.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, spor yapmanın önemine işaret ederek, Türkiye'de spor kültürünün gelişiminde en önemli unsurun bireylerin bilinçlendirilmesinden geçtiğini söyledi.

Çağın en büyük problemlerinin hareketsiz yaşam ve obezite olduğunu ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre toplumun sadece yüzde 30'unun ideal kilosunda olduğunu anlatan Sancaklı, "Toplumun yüzde 70'i ya aşırı kilolu ya obez. Böyle devam ederse, beslenmemizi düzenlemezsek 10 sene sonra toplumun yüzde 80'ine ulaşacak. Türk toplumu için facia bir durum." diye konuştu.

Eski milli futbolcu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile pandemiden önce milletvekillerine spor yaptırmak için çağrı yaptıklarını aktaran Sancaklı, "O dönem, 'milli oyuncular size hocalık yapacak, para da almayacağız.' demiştim. Bu teklifi bir daha yeniliyorum. Şimdi bütçe görüşmelerinde olmaz ama yılbaşından sonra istiyorsanız haftada bir gün sabah 08.00'de toplanalım burada, yürüyüş, kültür fizik yapalım, bisiklete binelim ve hem spor yapalım hem de Türkiye'ye örnek olalım." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "futbolda bahis" soruşturmalarına da değinen Sancaklı, önümüzdeki günlerde bu operasyonların devam edeceğine inandığını söyledi.

"Çok vahim bir durum var. Yasa dışı bahis işinde öyle bir organizasyon yapmışlar ki örümcek ağı ve ahtapot gibi her taraftan sarmışlar." diyen Sancaklı, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki yasal bahis 16 milyar dolar. Yasa dışı bahsin rakamı ise 85-100 milyar dolar arasında. Şu anda bütçe görüşüyoruz ve bu bütçede 100 milyar doların ne manaya geldiğini hepimiz tahmin edebiliyoruz. Burada vahim bir durum var. Buna bizim müdahale etmemiz lazım ki başladı müdahale ve sonuna kadar da gideceğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ile liderimiz Devlet Bahçeli bu konuda çok ciddi açıklamalar yaptı, destek verdi. Sayın Bakanımız da aynı şeyi dile getirdi. Bu işte sonuna kadar gidilecek."

Yasa dışı bahis soruşturmasında futbolcuların yanı sıra antrenörlerin, masörlerin, malzemecilerin ve kulüp başkanlarının da yer aldığını aktaran Sancaklı, "Yasa dışı bahis oynatmak, paraları çevirmek ve rant sağlamak için kulüp satın alanlar var. Bu operasyon başladığı anda 20'ye yakın kulüp başkanı, onlarca yönetici istifa etti. Ama kurtulacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Çünkü bu soruşturma son 5 yıl içerisinde yapılanları kapsayacak. Bu arkadaşlar kurtulamazlar, Allah'ın izniyle cezasını çekecekler." ifadelerini kullandı.

Operasyonların ana fikrinin Türk sporunu temizlemek, uluslararası alanda daha saygın hale getirmek ve daha büyük başarılar sağlamak olduğunu vurgulayan Sancaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İtalya'da 20 sene önce 'temiz eller operasyonu' yapılmıştı, şimdi de Türkiye'de yapılıyor. Göreceksiniz bu Türkiye'ye örnek olacak ve Avrupa ülkelerine de sıçrayacak. Çok yakında bunu basından göreceğiz. Sadece sinekleri öldürmekle, kaçırmakla değil bataklığı kurutmamız lazım. Bu işin baronları var, bunlar güçlü insanlar, uluslararası gücü, paraları var ama güçleri ne kadar olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti karşısında bir sivrisinekten farkları yoktur. Türkiye güçlü bir devlettir ve bunu mutlaka çözmemiz gerekiyor."

"64 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaşılacaktır"

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Türkiye'nin turizm gelirlerindeki artışın memnuniyet verici olduğunu belirterek, 2024 yılında 62,3 milyon ziyaretçi ve 61,1 milyar dolar turizm geliriyle cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını aktardı.

Türkiye'nin geçen yıl dünyada en fazla turist ağırlayan 4'üncü ülke olduğuna işaret eden Şanlıtürk, "Türkiye artık yalnızca niceliğe değil aynı zamanda niteliğe de odaklanan bir turizm ülkesi haline gelmiştir. 2025 yılı için hedeflenen 64 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaşılacaktır. Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, 2026 yılı için 68 milyar dolar, 2027 için 71 milyar dolar, 2028 için 75 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaşılacağına inanıyorum." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, dünya mirası Kapadokya'nın gelecek nesillere en güzel şekilde aktarılması amacıyla kurulan Kapadokya Alan Başkanlığı'nın faaliyetlerini anlattı.

Kapadokya'nın sadece korunan değil yaşayan ve yaşatılan bir bölge olma yolunda ilerlediğinin altını çizen Kılıç, Göreme Açık Hava Müzesi, Aşk Vadisi, Güvercinlik Vadisi, Paşabağları ve Balkan Deresi güzergahında gece müzeciliği ve aydınlatma projelerinin hayata geçtiğini, Cevizlibağ Vadisi'nde gerçekleştirilen aydınlatma projesinin doğaya en ufak bir zarar vermeden gece müzeciliğini bölgeye kazandırdığını söyledi.

Kılıç, sahada kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve mevzuat uyumunun sağlanması gerektiğini, bürokratik süreçlerin vatandaş ve yatırımcılar için daha sade ve akıcı hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy ise Kayseri'nin gençlik, spor ve eğitim altyapısına ilişkin ihtiyaç ve beklentilerini aktardı.

"Toplumsal kutuplaşmayı körükleyici yansımaların önüne geçilmesi gerekmektedir"

MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu tarafından son yıllarda yürütülen faaliyetlerin, dijital arşiv çalışmalarından uluslararası akademik işbirliklerine, Türk dünyasına yönelik kültürel projelerden alanında öncü bilimsel yayınlara kadar geniş bir çerçeveye yayıldığını belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun üstlendiği düzenleme ve denetleme görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirdiğini söyledi.

Yayıncılık adı altında yürütülen bazı faaliyetlerin son zamanlarda kamuoyu vicdanını yaralayan sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Toplumsal gerginliklere sebep olan, milli ve manevi değerlerimize zarar veren, ahlaki ölçüsü bulunmayan ve hiçbir etik kurallarıyla bağdaşmayan yayıncılık girişimlerinin engellenmesine yönelik yasal düzenlemelerin yapılması artık zorunluluk haline gelmiştir. Son dönemlerde, özellikle bazı sosyal medya platformlarında haber alma, haber yapma ve haber yayma prensiplerine uymayan, basın yayın ilkeleriyle örtüşmeyen, bu kapsamda mesleki yeterlilik ve vasfı bulunmayan şahısların haber içerikleri oluşturmak, sokak röportajları yapmak, sözde anket düzenlemek, yanıltıcı ve yanlış bilgiyi yaymak gibi faaliyetler yürüttüğü görülmektedir."

Özdemir, özellikle "sokak röportajları" olarak adlandırılan yayınlarla, mizansen bir kurguyla kasıtlı olarak seçilen şahıslara yöneltilen soru ve cevaplarla algı oluşturma çabası yürütüldüğünü, vatandaşlar arasında gerginlik çıkarıldığını ve hatta bu gerginliklerin zaman zaman fiziki kavgalara dönüştüğünü aktardı.

Milletvekili Özdemir, "Basın kartı bulunmayan veya kurumsal bir kimlik adı altında akredite edilmemiş şahısların basın faaliyetine yönelik yürüttükleri çalışmaların engellenmesinin yanında, söz konusu faaliyetler sırasında ve sonrasında yaşanan toplumsal kutuplaşmayı körükleyici yansımaların önüne geçilmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.