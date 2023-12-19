Gençlik ve Spor ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

Saadet Partisi Grubu Başkanvekili İsa Mesih Şahin, "Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, "Maalesef İstanbul ihmal edilmiştir, İstanbul'un can güvenliği sorunu, deprem gerçeği gün gibi ortadayken, bu konuda gerçekçi adımlar atılmamıştır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Saadet Partisi milletvekilleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

Saadet Partisi Grubu Başkanvekili İsa Mesih Şahin, doğru bir şehircilik anlayışıyla şehirleri depreme hazır hale getirmek gerektiğini ifade etti.

"Biz depremden sonra arama kurtarma faaliyetleriyle övünen, depremden sonra yapılan binalarla da övünen bir ülke olmak istemiyoruz; biz depremde yıkılmayan binalarıyla övünen bir ülke olmak istiyoruz." diyen Şahin, depreme siyaset üstü bir konu olarak baktıklarını dile getirdi.

6 Şubat depremlerinde hasar gören bölgede konteyner ihtiyacı olduğunu; içme suyu sorunu bulunduğunu anlatan Şahin, İstanbul'da yaşanacak bir depremin ise "Türkiye'yi yıkacağını" söyledi.

Şahin, İstanbul depremine hazırlık konusunda bugüne kadar gerçekçi adımlar atılmadığını iddia ederek, "Maalesef İstanbul ihmal edilmiştir. İstanbul'un can güvenliği sorunu, deprem gerçeği gün gibi ortadayken bu konuda gerçekçi adımlar atılmamıştır. İstanbul'un sokaklarını gördüğümde benim uykularım kaçıyor, buradaki bütün milletvekillerinin, sayın bakanların da uykusunun kaçması gerekir." diye konuştu.

"İmar barışı" gibi bir yasanın asla çıkarılmaması gerektiğini dile getiren Şahin, "afet mahkemeleri"nin kurulmasını önerdiklerini kaydetti.

"Konu derhal ve ciddiyetle ele alınmalı"

Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, alkol, sigara gibi aşırı şeker tüketimi, obezitenin de zararlı alışkanlık olduğunu ifade etti.

Kumar bağımlılığının gençleri tehdit eden en önemli unsurların başında geldiğini belirten Karaman, özellikle yasa dışı bahis oynatan internet siteleri üzerinden binlerce gencin kumara alıştırıldığını dile getirdi.

Karaman, "Bağımlılık yaşının ilkokul seviyesine kadar indiği gerçeği göz önünde bulundurularak konu derhal ve ciddiyetle ele alınmalıdır." diye konuştu.

Herkesin elini taşın altına koyması ve tüm zararlı alışkanlıklara karşı toplumsal bilinç oluşturulması gerektiğini anlatan Karaman, "Ne yazık ki bunu sağlamak için hazırlanan Bağımlılıkla Mücadele Programı'nın bütçesi bu sene tamamen harcanmadığı gibi bağımlılıkla mücadele eğitimi verilecek genç sayısının 2023 verilerine göre 50 bin iken 2024'te 44 bine düşürülmesi, mevcut istatistiklere göre bakanlık hedeflerinin hiç de gerçekçi olmadığını göstermesi açısından endişe verici." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Denizli Milletvekili Selma Silkin Ün, hedeflerin bir önceki yılla aynı ya da daha altında olduğu bir gençlik bütçesinin konuşulduğunu öne sürerek, şöyle konuştu:

"Hepimizin gençlere samimi bir özür borcu var ve ben kendi adıma o özrü diliyorum. Bu ülkenin bir siyasetçisi, bir kadın politikacısı olarak gençlerimizden onlara inşa ettiğimiz bu ülkeden, bu yaralı iklimden dolayı özür diliyorum. İçinde yaşadığımız ülke bir genç için gerçekten çok zor bir ülke. Öyle mega kentlerde konfor alanlarından çıkmadan 'gençliğin sorunları bunlardır' diyerek kendi mikro iktidarını kovalayan sözler de söylemeyeceğim. Herkesin katilini gördüğü bir cinayet işleniyor ama kimse cenaze namazını kılmıyor. Her kim ki 'benim suçum yok' diyorsa en büyük suçu o işliyor."

Saadet Partisine geçen Kasap, Hasan Bitmez'in son konuşmasını tekrarladı

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesiyle grup olma kriterini kaybeden Saadet Partisine CHP'den istifa ederek geçen ve yeniden grup kurulmasını sağlayan Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, kürsüye, Bitmez'in son konuşmasında taşıdığı dövizlerle çıktı.

Bitmez sağ olsaydı bugün onun konuşacağını dile getiren Kasap, Saadet Partisine, TBMM'ye, Türk milletine ve Filistin sevdalılarına başsağlığı diledi.

Muhalefet kürsüsünün kutsal bir kürsü olduğunu söyleyen Kasap, "Bu sözün kesilmemesi için grup olarak bir fedakarlıkta bulunduk, bunu da her zaman yaparız." dedi.

Kasap, Hasan Bitmez'in kürsüde rahatsızlandığı 12 Aralık'ta Genel Kurulda yaptığı konuşmayı tekrarladı.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Türkiye'de çevre sorunlarına geri dönülemez duruma gelene kadar tedbir alınmadığını iddia etti.

İstanbul'un deprem tehdidiyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Riskli konutların dönüşümü ve kentsel dönüşüm için özel bir bütçeye ihtiyaç var. Ülke nüfusunun yüzde 25'inin yaşadığı İstanbul'da, yapılan araştırmalara göre, yapıların yüzde 1'inin yıkılması durumunda dahi 500 bin insanımız hayatını kaybedecektir. İstanbul'umuzda maalesef binaların yüzde 25'i riskli, yüzde 5'i de çok riskli durumdadır. İstanbul'daki 7,5 milyon bağımsız bölümün özellikle 600 bini için acil dönüşüm gerekiyor. Bu konuda yeterince etkin ve hızlı hareket edilmiyor."

"AK Parti ve hükümetimiz Filistin'in yanında yer almıştır"

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da Hasan Bitmez'i anarak, "Hepimiz için bir kayıp ama bendeniz 33 yıllık bir okul arkadaşını kaybetmiş olmanın verdiği büyük üzüntü içerisindeyim. Rabb'im şehit muamelesi göstersin, Rabb'im kalanlarına sabır versin." dedi.

Çalışkan, Bitmez'in rahatsızlanarak yere yığılmasından hemen sonra AK Parti sıralarından "Allah'ın gazabı böyle olur" ifadesinin kullanıldığını dile getirerek, "Burada bekleriz ki bir yiğit erkekçe, mertçe çıkıp 'Bu sözü ben söyledim' desin, özür dilesin. Biz kin güdecek değiliz ama bunu bile söylemekten, itiraf etmekten sakınıldı ve böylece bütün bir topluluğu töhmet altında bırakmaya devam etti." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, konuşmaların ardından söz alıp, Filistin meselesiyle ilgili gruplarına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gençlik yıllarından itibaren vermiş olduğu siyasi mücadelenin en baş yerlerinden birisi Filistin davasıdır. Cumhurbaşkanlığı, başbakanlığı döneminde bu konuda vermiş olduğu mücadeleyi bütün dünya çok iyi biliyor. Yine, BM'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarını haritada nereden nereye geldiğini, İsrail'in nasıl işgal ettiğini bütün dünyaya gösteren duruşu, tutumu ortaya koymuş biridir. AK Parti ve hükümetimiz Filistin'in yanında yer almıştır." diye konuştu.

Gül, Hamas'ın işgale karşı direnişine "Hamas bir terör örgütüdür" diyen CHP'ye ses çıkarmayanların Cumhurbaşkanı'na ve AK Parti'ye diyebileceği bir şey bulunmadığını belirtti.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin de "Hamas bir terör örgütüdür" sözünü asla kabul etmediklerini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal da Filistin davasında CHP'nin tutumunun net olduğunu belirterek, "CHP olarak, Filistin davasında canını ortaya koyan Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yolundayız." dedi.