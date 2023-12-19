Gençlik ve Spor ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Futbol takımlarında 8 yabancı oynayacağına, 3 yabancı, 8 Türk mutlaka oynamalıdır. 'Ofsayt kalksın.' dedim, herkes tepki gösterdi ama ofsayt önümüzdeki günlerde mutlaka kalkacak ve hızlı futbol, heyecanlı futbol, enerji veren futbol mutlaka gelecek." dedi.

TBMM Genel Kurulunda CHP milletvekilleri, Gençlik ve Spor ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Türkiye'de çocuk ve gençlere verilen desteklerin yetersiz olduğunu, bu şartlarda çocuk sahibi olmanın ve onu büyütmenin kolay olmadığını söyledi.

Almanya'da çocuklara 6 yaşına kadar 7 bin avro destek verildiğini, bu desteğin 18 yaşına kadar artarak devam ettiğini dile getiren Ocaklı, "Bunların içinde okul ve kreş masrafları da yok. İşte bir bebeğe, çocuğa, dünya ile AK Parti arasındaki bakış açısı burada karşımıza çıkıyor." diye konuştu.

Üniversite öğrencilerinin barınma sorununun sürdüğünü, bursların yeterli olmadığını savunan Ocaklı, "Gençler mutsuz, ülkeden gitmenin yollarını arıyorlar. Mezun olup işsiz kalan herkes ülkeden kaçmak istiyor. Türkiye'de kimse mutlu değil. İnsanlar, sağlıklı yaşama, beslenmeye ve sosyalleşmeye kaynak ayıramıyor. Toplumun büyük kesimi sinemaya, tiyatroya gidemiyor, bir akşam yemeğine çıkamıyor. Bunlar hem ruh hem de beden sağlığını bozan, sizin getirdiğiniz sonuçtur." ifadelerini kullandı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kredi ve Yurtlar Kurumlarındaki (KYK) asansör kazalarının artık yaşanmaması için gerekli tedbirlerin acilen alınmasını beklediklerini söyledi.

Bakanlığın, yurtlardaki asansörlerin periyodik muayenesi, bakım ve onarımlarını yaptırdığını belirten Sarıgül, "Sorun asansörün bakımında değil. Bu asansörleri kimin yaptığı, kimin monte ettiği ve parçaları kimin ürettiği son derece önemli. Çünkü bu alanda diplomalar kiralanıyor, sertifikalar parayla satılıyor. Dolayısıyla insanların hayatı riske ediliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu konuda önlem almalı." dedi.

Sporun yarış değil barış olduğunu, sporda centilmenlik ve rekabetin önem taşıdığını dile getiren Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakem Halil Umut Meler'in uğradığı saldırı nedeniyle ara verilen ligler tekrar başlayacak. Büyük Ankaragücü taraftarının ne kadar üzüldüğünü biliyorum. Buradan Futbol Federasyonuna bir çağrıda bulunuyorum, bütün takımlar bugün sahaya önce hakem formasıyla çıksın, hepimiz hakem olalım ve şiddeti mutlaka kınayalım. Hakemleri baskı altına almaktan vazgeçelim. Türk futbolunun sorunu maçların kötü yönetilmesi değil, kulüplerin kötü yönetilmesidir. Avrupa kulüpleri parayı altyapıya harcıyor, bizim kulüplerimiz parayı transfere harcıyor. Real Madrid gibi dünya markası bir takıma 18 yaşında transfer olan Arda Gülerlere bizim mutlaka sahip çıkmamız lazım, bunların sayısını çoğaltmalıyız.

Ülkemizde büyük bir döviz sıkıntısı var ama bakıyorsunuz ki kulüpler dışarıdan oyuncu oluyor ve milyon dolarları buralara harcıyorlar. Futbol takımlarında 8 yabancı oynayacağına, 3 yabancı, 8 Türk mutlaka oynamalıdır. 'Ofsayt kalksın.' dedim, herkes tepki gösterdi ama ofsayt önümüzdeki günlerde mutlaka kalkacak ve hızlı futbol, heyecanlı futbol, enerji veren futbol mutlaka gelecek." diye konuştu.

"Gençlerimiz ve çocuklarımız uyuşturucu tehlikesi altında"

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin gençlerin gerçekliğinden uzak, "yalandan sayıların uçuştuğu bir kağıt israfından ibaret" olduğunu öne sürdü.

Bankoğlu, "Bütçede genç istihdamını artırmaya yönelik hiçbir şey yok, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere yönelik bir projeniz yok. Bağımlılıkla etkin mücadele edecek bir bütçe yok. Gençlerin yurt dışına gitmemesi için bir çaba olmadığı gibi dönüşü için de bir çaba yok." ifadelerini kullandı.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, merkezi yönetim bütçe teklifinin sadece yüzde 1,54'ünün Gençlik ve Spor Bakanlığını kapsadığına dikkati çekti.

Bakanlık bütçesinde madde bağımlılığıyla mücadeleye ayrılan payın yetersiz olduğunu savunan Halıcı, "Bakanlık bütçesinde bağımlılıkla mücadeleye ayrılan pay sadece yüzde 0,02. Gençlerimiz ve çocuklarımız uyuşturucu tehlikesi altında. Okulların etrafında yeterli güvenlik önlemi alınamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu, deprem uzmanlarının Türkiye'deki riskli şehirleri tek tek açıkladığını anımsatarak, iktidarın, depreme hazırlık için neler yaptığını sordu.

Bazı yerlerde riskli alan ilan edilen yerler olduğunu hatırlatan Aygun, "Riskli alanları tamamen rezerv alan ilan ettiğiniz, planlama yetkisini aldınız. İnsanların mülkiyet hakkını gasbetmeyeceğiniz konusunda söz istiyoruz. 81 milyona güvence vermenizi bekliyoruz çünkü herkes endişeli. Deprem ve afetle mücadele eden kentlerin kıymetli yerlerine göz dikildiği endişesi hepimizde hakim." dedi.

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bütçesiyle ilgili konuşması sırasında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenlerin anısına kürsüye reyhan bıraktı.