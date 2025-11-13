Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerinde gruplar adına konuşmalar tamamlandı.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Cumhuriyet'in aklın, bilimin ve sporun ışığında ilerleyen gençlerle yaşayacağını vurguladı.

Türkiye'nin genç nüfusa sahip olduğuna işaret eden Sancaklı, madde bağımlılığının gençleri tehdit ettiğini belirtti.

İnternet bağımlığının da yaygınlaştığını dile getiren Sancaklı, bu bağımlılığın da önemli yaşamsal faaliyetlerin ihmal edilmesine neden olduğunu söyledi.

Sancaklı, "Gençlerimizin birçok sorunu var. Uyuşturucu, alkol, madde ve internet bağımlılığı büyük problemdir. Bunları çözmemizin birinci ana aktörü spordur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de her üç kişiden ikisinin aşırı kilolu ve obez olduğunun altını çizen Sancaklı, çocuklara spor kültürünün aşılanması gerektiğini kaydetti.

Sancaklı, parti olarak hazırladıkları projeyi anlatarak, çocukların ilkokula başladığı andan itibaren spor ve sanat branşlarına yönlendirilmesini önerdiklerini aktardı.

Türkiye Futbol Federasyonunun bahis soruşturmasını da gündeme getiren Sancaklı, yaşananları üzüntüyle izlediklerini söyledi.

"Rakamlar açıklandıktan sonra ben bile şok geçirdim." diyen Sancaklı, Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'deki futbolcuların 1024'ünün bahis oynadığını belirtti.

"Maça çıkıyorsun, oyuncuların yüzde 80'i bahis oynamış"

Bahis oynadığı ileri sürülenler arasında hakemlerin de bulunduğunu aktaran Sancaklı, "Yıllarca hakemleri savundum, savunmaz olaydım. Türkiye'de 571 profesyonel hakem var. Bunun 149 tanesi kendi ismiyle bahis oynamış. Her üç hakemden birisi, her üç futbolcudan birisi kendi adına bahis oynamış." ifadelerini kullandı.

Hakemlerin, futbolcuların kendi ismiyle ve kimlik numaralarıyla bahis oynadığını anlatan Sancaklı, 139 profesyonel futbol kulübünün bulunduğunu, bunlardan 135'indeki futbolcuların bahis oynadığını dile getirdi.

MHP'li Sancaklı, şöyle devam etti:

"Hakem olmak için, futbolcu olmak için zeki olmak lazım. Bu adamlar gitmişler kendi TC'siyle bahis oynamışlar. Türkiye'de 139 profesyonel futbol kulübü var, 135'indeki futbolcular bahis oynamış, sadece 4 kulüp var bahis çıkmayan. Bir hakem, 5 yıllık süreçte 18 bin defa iddia oynamış. Daha vahim bir şey var, bir futbolcu 108 bin defa oynamış. Yani günde 20 kupon yapmış. Bu kuponlarla uğraşırken siz ne zaman futbol oynamayı ya da adam gibi hakemlik yapmayı düşündünüz? Siz bunlardan dolayı çocuğunuza 'Merhaba' falan dememişsinizdir. Durum bu kadar vahim. Maça çıkıyorsun, oyuncuların yüzde 80'i bahis oynamış, biz de seyrediyoruz."

Bahis soruşturmasında dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Sancaklı, futbolcunun ve hakemin bahis oynamasının yasak olduğunu hatırlattı.

Sancaklı, bahis soruşturmasının büyük bir fırsat olduğunu vurgulayarak, transfer açılmadan altyapıdan oyuncuların değerlendirilmesini önerdi.

"Gerekli yurt yatırımları yapılmamıştır"

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, gençlerin, kötü ve yetersiz politikalar nedeniyle sorunlar yaşadığını söyledi.

İyi eğitim almış gençlerin yurt dışında çalışmayı tercih ettiğini belirten Açıkel, "Gençler artık işsizlikle değil, korumasızlıkla da yüz yüzedir. Gençlerimiz mafya ve uyuşturucu şebekelerinin insafına terk edilmiştir." dedi.

İktidarı eleştiren Açıkel, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının yetersiz kaldığını dile getirdi.

Gençlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının sağlanamadığını savunan Fethi Açıkel, "KYK yurtları, gençlerimize yurt imkanı sağlayamamaktadır. Gerekli yurt yatırımları yapılmamıştır." ifadelerini kullandı.

"Öğrencilere verilen burs ve krediler yetersiz"

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesinin gençlerin sorunlarına çözüm bulmadığını savundu.

Uyuşturucu kullanımının arttığını ileri süren Güneşhan, "KYK yurtlarındaki sorunlar bitmek bilmiyor. Beslenme, hijyen, güvenlik sorunlarıyla öğrencilerimiz karşı karşıya. Öğrencilere verilen burs ve krediler de son derece yetersiz." şeklinde konuştu.

Spor alanındaki durumun, "içler acısı olduğunu" söyleyen Güneşhan, sporda altyapı eksikliği bulunduğunu ifade etti.

Güneşhan, amatör takımların futbol oynayacağı, antrenman yapacağı sahalarının olmadığını ileri sürdü.

Spor tesisleri için büyük yatırımlar yapılması gerektiğini dile getiren Güneşhan, yetenekli sporcuların desteklenmesini istedi.

"Gençler sanal bahis sitelerine sürükleniyor"

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, gençler için yeterli bütçe ayrılmadığını savundu.

Türkiye'de gençliğin bakanlığının olmadığını öne süren Altın, Gençlik ve Spor Bakanlığının spora yoğunlaştığını söyledi.

Altın, Bakanlığın bütçesinde uyuşturucuyla mücadeleye ayrılan oranının da yeterli olmadığını iddia etti.

DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp, gençlerin eğitimden, çalışmadan uzaklaştığını, bunun yanlış politikanın sonucu olduğunu dile getirdi.

Adaletsizlik ve liyakatsizlik nedeniyle gençlerin yeni yollar aradığını savunan Gökalp, uyuşturucuyla mücadelede yetersiz kalındığını öne sürdü.

Gökalp, madde bağımlılığı konusunda bütüncül politikalar yürütülmesi gerektiğini ifade ederek, "Gençler sanal bahis sitelerine sürükleniyor. Bir yılda 388 site kapatılmış ama 22 kez yeniden açılmış." dedi.

Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, bağımlılıkla mücadelede paradigma değişimine gidilmesi gerektiğini söyledi.

Bağımlılığın kapsamının ve sınırlarının belirlenmesini isteyen Karaman, "Bağımlılığı cezayla değil değerle yenebiliriz. Teknoloji, uyuşturucu ve bahis üçü de gençliğin kalbine yöneliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Gençler sosyal hayattan kopmaktadır"

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, gençlerin, adalet ve eşitlik istediğini ifade etti.

Gençlerin istihdam oranının yüzde 39,5 olduğunu aktaran Kırkpınar, gençlere gelecek güvencesi sunulamadığını savundu. Kırkpınar, gençlerin "vize kuyruğunda" gelecek aradığını söyledi.

Bağımlılıkla mücadeleye ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu savunan Kırkpınar, burs miktarlarının artırılması gerektiğini belirtti.

Kırkpınar, bahis soruşturmasını anımsatarak, Türkiye'nin spor arenasındaki prestijinin düştüğünü, spor alanına neşter vurulmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, gençlerin işsizlik ve barınma sorunları yaşadığını savundu.

Gençlerin, geleceği göremediğini dile getiren Akalın, "Gençlere yönelik psikososyal alanında hiçbir faaliyet gerçekleştirilmemiştir. Bugün ülkemizde gençler yalnızlaşmakta, sosyal hayattan kopmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Sporu sahalarda değil, kalplerde büyütüyoruz"

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Türkiye'nin geleceğinin gençlerin elinde olduğunu ifade etti.

Gençler için herkesin elini taşın altına koyduğunu vurgulayan Şahan, gençliğe yatırım yapmayı geleceğe yatırım olarak gördüklerini belirtti.

Şahan, yurt kapasitesinin artırıldığını, bu konuda adımlar atmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Türk gençliğinin "TEKNOFEST kuşağı" olduğunu aktaran Şahan, gençlerin projelerine destek verildiğini anlattı.

Şahan, Gençlik ve Spor Bakanlığının, sporcu yetiştirme ve keşfetme alanında da önemli çalışmalar yaptığını söyleyerek, "Biz artık sporu sahalarda değil, kalplerde büyütüyoruz. Türkiye, yalnızca spor yapan bir ülke değil, sporun öncüsü ülke haline gelmiştir. Bağımlılıkla mücadele programlarıyla gençlerimiz koruma altına alınmıştır. Bu bütçeyle, gençlerimiz sporcularımız daha başarılı olacaktır." şeklinde konuştu.

