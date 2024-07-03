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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Futbolcu Merih Demiral'a Destek Verdi

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli futbolcu Merih Demiral'ın UEFA tarafından soruşturma başlatılmasının ardından sosyal medya hesabından destek paylaşımında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından milli futbolcu Merih Demiral'a destek paylaşımında bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta milli futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapması üzerine UEFA, Demiral hakkında soruşturma başlattı. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, milli futbolcu Merih Demiral için sosyal medya hesabı üzerinden destek paylaşımında bulundu.

Bakan Bak, Demiral'ın bozkurt işareti yaptığı fotoğrafı, "Uzun uzun yazmaya gerek yok" notuyla paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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