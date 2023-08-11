Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Eskişehir'e geliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, bir takım ziyaretler gerçekleştirmek amacıyla yarın sabah Eskişehir'e gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabine listesinde Gençlik ve Spor Bakanı olarak atanan Dr. Osman Aşkın Bak, Eskişehir'e geliyor. Sabah saat 10.00'da partililerle bir araya gelerek programlarına başlayacak olan Bakan Bak, 12.00'da basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Basın mensuplarıyla gerçekleştireceği toplantının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın, Odunpazarı İlçesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret etmesi bekleniyor.

Saat 14.00'de Yenikent olimpik yüzme havuzunda, kulüp sporcuları ile bir araya gelecek olan Bakan Bak, 15.00'de Anadolu Üniversitesi'nde bulunan KYK Kız Öğrenci Yurdu'na giderek Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün bilgilendirme sunumuna katılacak. Son olarak 17.30'da Odunpazarı bölgesinde gençlerle ve kadınlarla bir araya gelmesi beklenen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın Eskişehir programını tamamlayacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR