Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Türkiye hem sporda hem de tesis açısından dünyanın önde gelen ülkeleri...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Türkiye hem sporda hem de tesis açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi" dedi.