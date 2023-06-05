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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Türkiye hem sporda hem de tesis açısından dünyanın önde gelen ülkeleri...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Türkiye hem sporda hem de tesis açısından dünyanın önde gelen ülkeleri...

Politika Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Türkiye hem sporda hem de tesis açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Türkiye hem sporda hem de tesis açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Osman Aşkın Bak Türkiye Politika Haberler

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