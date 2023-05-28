Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu oy kullandı

İzmir'de cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy kullanan Gençlik ve Spor Bakanı ve 28. Dönem Milletvekilleri Genel Seçimleri'nde İzmir milletvekili olarak seçilen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bir demokrasi şöleni yaşıyoruz. Halkımız akın akın sandıklara koşuyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı ve 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilleri Genel Seçimleri'nde AK Parti 1'nci bölge ilk sıradan milletvekili seçilen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Atatürk Lisesi'nde oy kullandı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş ile birlikte okula gelen Bakan Kasapoğlu, 1260 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bakan Kasapoğlu oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Oy verme süreci başladı. Ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olsun. Bir demokrasi şöleni yaşıyoruz. Halkımız akın akın sandıklara koşuyor. İnanıyoruz ki yine Türkiye kazanacak, ülkemiz kazanacak. Türkiye seçimlerini her daim demokratik olgunlukla en güzel atmosferde gerçekleştirmiş bir ülkedir. Bunu 14 Mayıs'ta gördük. Bugün de yine inşallah aynı olgunlukla en güzel şekilde, karşılıklı sevgi, saygı çerçevesinde bunu yaşayacağız. İnanıyorum ki en güzel şekliyle de yeni bir dönemi Türkiye demokrasi süreci başlatacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum. Sandıklarda görev alan tüm sandık görevlilerine, bugünkü süreci yürüten tüm görevli arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onların bu süreçteki misyonu demokrasimiz adına, ülkemiz adına çok ama çok kıymetli. Her birine kolaylıklar diliyorum" dedi. - İZMİR