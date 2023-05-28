Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de oy kullandı

GENÇLİK ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'deki Atatürk Lisesi'nde 1260 numaralı sandıkta oy kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı olan ve 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilleri Genel Seçimleri'nde AK Parti 1'inci bölgede ilk sıradan milletvekili seçilen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı seçimi 2'nci turunda İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Atatürk Lisesi'nde oy kullandı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş ile liseye gelen Bakan Kasapoğlu, 1260 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bakan Kasapoğlu oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Oy verme süreci başladı. Ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olsun. Bir demokrasi şöleni yaşıyoruz. Halkımız akın akın sandıklara koşuyor. İnanıyoruz ki yine Türkiye kazanacak, ülkemiz kazanacak. Türkiye seçimlerini her daim demokratik olgunlukla en güzel atmosferde gerçekleştirmiş bir ülkedir. Bunu 14 Mayıs'ta gördük. Bugün de yine inşallah aynı olgunlukla en güzel şekilde, karşılıklı sevgi, saygı çerçevesinde bunu yaşayacağız. İnanıyorum ki en güzel şekliyle de yeni bir dönemi, Türkiye demokrasi süreci başlatacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Sandıklarda görev alan tüm sandık görevlilerine, bugünkü süreci yürüten tüm görevlilere de teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, "Onların bu süreçteki misyonu demokrasimiz adına, ülkemiz adına çok ama çok kıymetli. Her birine kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.