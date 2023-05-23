Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Torbalı'da konuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Bakan Kasapoğlu, AK Parti İlçe Başkanlığınca Naci Tuncel Caddesi'nde gerçekleştirilen mitingde, yağmura rağmen alanı dolduran vatandaşlara teşekkür etti.

AK Parti'nin bugüne kadar Türkiye'nin her yerinde önemli hizmetler gerçekleştirdiğini ifade eden Kasapoğlu, katılımcılardan, buraya gelemeyen yakınlarına da selamını ve 28 Mayıs'ta oylarına talip olduklarını iletmelerini istedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçeceklerine inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"14 Mayıs'ta bu aziz millet, tüm oyunları bozan millet oldu ve 28 Mayıs'ta yine sizler, ferasetiyle, basiretiyle, sağduyusuyla, eşsiz bu millet tüm oyunlara tekrar cevabını verecek. Ne diyecek? Recep Tayyip Erdoğan diyecek. Sadece şunu istirham ediyorum. Torbalı 28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ın rekorunu kırmalı. 14 Mayıs'ı geçmemiz lazım. Onun için şurada 4 gün kaldı. Mutlaka burada bulunan herkesin 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımıza oyunu vermemiş 1 kişiyi ikna etmesi lazım. Bunun için hazır mıyız? Bunun için rekorların rekorunu kırıp Cumhurbaşkanımızı en yüksek oyla Torbalı'dan, İzmir'den seçmeye hazır mıyız? İşte sizde bu aşk, sizde bu inanç oldukça bizi kimse durduramaz. Rabbim sizlerden razı olsun."

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da 14 Mayıs'taki seçimlerde kendilerine destekte bulunan vatandaşlara teşekkür ederek, 28 Mayıs'taki seçimler için herkesin daha çok çalışması gerektiğini vurguladı.

Millet İttifakı'nın politikalarını eleştiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Kemal Bey, aday olunca ne oldu? Kandil'den PKK'lılar bülbül gibi ötmeye başladılar. Ne dediler? 'Tayyip Erdoğan gidecek hapishaneler boşalacak', teröristler serbest kalacak. 'Selahattin Demirtaş dışarı çıkacak.', 'Güneydoğu'da özerklik yerel yönetim kurulacak.' 'Artık şu işi bitirin çünkü bu İHA'lardan, SİHA'lardan kafamızı kaldıramıyoruz, tepemize bombaları yağdırıyorlar.' Onlar bırakıyor, FETÖ'cüler sazı ele alıyor. Onlar da, '15 Temmuz'un intikamını alacağız, FETÖ'cüleri tekrar işbaşına getireceğiz...' 14 Mayıs'ta bunlar dersini aldıktan sonra, mecliste çoğunluğu kaybettiler. Baktılar 14 Mayıs'ta pabuç pahalı. Ne oldu? Meclis gitti, Cumhurbaşkanlığında da 2,5 milyon daha az oy aldılar. Bu sefer havaları indi. Ayakları yere değmeye başladı ama bununla kalmadılar. Plağın öbür yüzünü çevirdiler. Efendim, 'en milliyetçi benim', 'biz teröre karşıyız...' ya bu kadar kısa sürede, bu kadar dönüş tehlikelidir. Burada kazaya uğrarsınız. Virajı alamazsınız. şarampole yuvarlanırsınız."

Binali Yıldırım, bu seçimin kazananının Türkiye olacağını vurgulayarak, "Türkiye kazanacak, İzmir kazanacak ama ülkemizi bölmeye çalışanlar, terör örgütleri ve onun arkasındaki ülkeler kaybedecek. Aslında bu seçimler bir iyilik daha yapıyor. Bu altılı, yedili, sekizli masayı kuranları tasfiye ediyor, onları da böylece pazar günü temizliyoruz. Tarihin derinliklerine bunları gönderelim, daha kaliteli bir muhalefetin gelişinin yolunu açalım." diye konuştu.