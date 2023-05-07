Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Seferihisar'ı ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'in Seferihisar ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'in Seferihisar ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaleiçi'nde esnafı ziyaret eden Kasapoğlu, vatandaşları dinledi.

Kasapoğlu, AK Parti tarafından düzenlenen pikniğe de katıldı. Kasapoğlu burada keşkek kardı, pikniğe katılanlara balık ekmek ikram etti.

Bakan Kasapoğlu'na ziyaretinde eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik etti.