Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu oyunu İzmir'de kullandı

Gençlik ve Spor Bakanı ve AKP İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyunu İzmir'de kullandı. Kasapoğlu oyunu kullandıktan sonra, 'Demokratik olgunlukla ve halkımızın soğukkanlılığı ile pek çok seçimi geçirdiği gibi bu seçim de aynı olgunlukla demokrasi şöleni olarak geçecektir' dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı ve AKP İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyunu İzmir'de kullandı. Kasapoğlu oyunu kullandıktan sonra, "Demokratik olgunlukla ve halkımızın soğukkanlılığı ile pek çok seçimi geçirdiği gibi bu seçim de aynı olgunlukla demokrasi şöleni olarak geçecektir" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı ve AKP İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, oyunu İzmir Atatürk Lisesi'nde kullandı. Kasapoğlu oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kasapoğlu, "Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Bir demokrasi şöleni yaşıyoruz. Halkımız akın akın sandıklara koşuyor. İnanıyoruz ki yine Türkiye kazanacak, ülkemiz kazanacak 85 milyon kazanacak, demokrasimiz kazanacak. Türkiye her daim seçimlerini demokrasi olgunlukla en güzel atmosferde gerçekleştirmiş bir ülkedir. Bunu 14 Mayıs'ta gördük. Bugün de yine aynı olgunlukla, en güzel şekilde karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde bunu yaşayacağız. İnanıyorum ki en güzel şekliyle de yeni bir dönemi Türkiye'de demokrasi süreci başlayacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum. Sandıklarda görev alan tüm sandık görevlilerini bugünkü süreci yürüten tüm görevli arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onların bugünkü bu misyonu, demokrasimiz adına ülkemiz adına çok kıymetli. Hepsine çok kolaylıklar diliyorum, hayırlı olsun diliyorum" dedi.