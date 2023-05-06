Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: '14 Mayıs, istikrarla kargaşa ve aydınlıklar arasında bir seçim'

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, " 14 Mayıs, istikrarla kargaşa ve aydınlıklarla karanlıklar arasında bir seçim" dedi.

İzmir'de AK Parti'den milletvekili adayı gösterilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 14 Mayıs Seçim çalışmaları kapsamında konuştu. Kasapoğlu, "İzmir ve Manisa'dan gelen tüm kardeşlerime gönülden selam olsun. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 21 yılda ülkemizin bir uçtan diğer uca birbirinden eşsiz eserlerle buluşturduk. İnşallah sizden alacağımız destekle, sandıklara milli iradenin yansımasıyla inşallah 14 mayıstan sonra da aynı coşkuyla sizlere hizmete devam edeceğiz" dedi.

Kasapoğlu, dünyanın zor bir süreçten geçtiğini hatırlatarak sözlerine devam eden, Bakan Kasapoğlu "Ülkeyi farklı maceralara götürmek isteyenlere, kirli odaklarla, terör örgütleriyle işbirliği yapanlara, bu ülkenin kaosla, bu ülkenin kargaşayla vakit kaybetmesine gelin izin vermeyelim.14 Mayıs'ta ülkemizin demokrasideki yürüyüşünü, milli ve bağımsızlık ruhunu İzmir'den yükselen nidayla daha güçlü bir şekilde gümbür gümbür, her bir sandıkta, sizlerin o temiz oylarıyla, sizlerin o helal oylarıyla daha güçlü bir şekilde, daha güçlü bir zaferle taçlandıralım. Bugün de yok mu o sıkıntılar, elbette var. Bugüne kadar nasıl çözmüşsek, birilerinin yapamazsınız dediklerini, hayal bile olamaz bunlar dediklerini, nasıl birer birer gerçekleştirdiysek bundan sonra da bu ülkenin hayallerini gerçekleştirecek kadrolar işte AK kadrolardır. Tecrübesiyle, birikimiyle ve ortaya koyduğu eserlerle, projelerle ortaya koyan kadrolar Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kadrolardır" dedi.

Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı? — Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023