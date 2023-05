Gençlik ve Spor Bakanı Kadın STK'larıyla Buluştu

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmirli kadınlarla bir araya geldiği Kadın Sivil Toplum Kuruluşları, Kooperatifler ve Muhtarlar Toplantısı'nda, Sporuyla, siyasetiyle, sanatı ve iş dünyasıyla kadının rolünü, misyonunu birlikte arttıracağız, birlikte güçlendireceğiz. Son 21 yıllık çabamız, bu anlamdaki liderimizin ortaya koyduğu performans bizim en büyük referansımızdır? dedi. Ak Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği Kadın Sivil Toplum Kuruluşları, Kooperatifler ve Muhtarlar Toplantısı, İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ev sahipliğinde; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Sporuyla, siyasetiyle, sanatı ve iş dünyasıyla kadının rolünü, misyonunu birlikte arttıracağız, birlikte güçlendireceğiz. Son 21 yıllık çabamız, bu anlamdaki liderimizin ortaya koyduğu performans bizim en büyük referansımızdır. Buradaki samimiyet ve sahici yaklaşımdır bizim referansımız. Kadını, ailede de sporda da siyasette de bir figüran değil ana aktör olarak görüyoruz. Türkiye köklü bir medeniyet ve bu ülkede bu medeniyetin yücelmesinde kadının rolü apayrıdır. Ülkemizin kurtuluş mücadelesinde, kalkınma mücadelesinde bu medeniyeti bugünlere getiren bu kutlu mücadelede kadınların rolü çok farklı. Diğer milletlerle karşılaştırdığımızda bizim ülkemizin kadınlarının özverisi, çabası ve katkısı çok özel. Kadınların yer aldığı her bir çalışma, onların misyon taşıdığı her bir gayret çok farklı noktalara ulaşan gayretler. Bunları siyasete, iş hayatına, aileye baktığımızda görüyoruz ifadelerini kullandı.

'ÜLKE OLARAK CİDDİ ADIMLAR ATMIŞIZ'

Sporda kadınların yerinden söz eden Bakan Kasapoğlu, Sporda yükselen marka Türkiye'nin kadınlarının öncü misyon üstlendiğini görüyoruz. Kadınların olduğu her alan, kadınların dokunduğu, temas ettiği her bir çalışma zaferle, başarıyla taçlanıyor ve ayrı bir zarafeti ortaya koyuyor. Bizim hem siyaset tarzımızda hem hayat anlayışımızda kadına olan saygımız, kadınların bizim misyonumuzdaki, hayat yürüyüşümüzdeki yeri apayrı. Siyasette kadının olduğu yeri nereden nereye getirdik. Bu kadın odaklı siyasetin sonucudur. Cumhurbaşkanımızın lider olarak kadın odaklı siyaseti ne kadar ciddiye aldığının bir sonucudur. 2020'de Tokyo Olimpiyatları vesilesiyle Tokyo'daydım. Tokyo'da pek çok ülke ile temasım oldu. Pek çok ülkenin sporcularıyla, bakanlarıyla bir araya geldik. Özellikle gelişmiş ülkeler kıyaslaması yaptığımızda, kafilemizde kadın erkek oranı hemen hemen yarı yarıya. Örneğin Japonya'da bu oran 20 kadın 80 erkekti. Demek ki ülke olarak ciddi adımlar atmışız. Adımları daha da büyütmenin enerjisi ve inancı var dedi.

'GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NIN İKİ ANA ODAĞI VAR'

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın iki ana odağı olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, Biri genç odaklı bakanlık politikaları diğeri de kadın odaklı. Dedik ki odağımızda kadınlar ve gençler olsun. Hamdolsun bunu da güçlü bir şekilde başardık. Geçen hafta iki kadın takımı Avrupa'da yarıştı. Türk takımı yarıştı. Jimnastikte, atletizmde sporcularımızı görüyoruz. Kadın boksörümüz ilk kez bize altın olimpiyat madalyası getirdi. İzmir'de pek çok tesisimiz var. Bu tesislerde kadınların talepleri, ihtiyaçları önceliğimizdir. 14 Mayıs'ta bir seçime gittik. Bu seçimin bir demokrasi şöleni olacağını söyledik. Türkiye seçim kalitesi, güvenliği ve objektifliğiyle batı ülkelerine fersah fersah meydan okuyacak bir ülke. Buna kimse gölge düşüremedi ve düşüremez. Hamdolsun ülkemiz olgunlukla, soğukkanlı bir şekilde yüksek katılım oranıyla sandığa gitti. Herkesin siyasi görüşü farklı olabilir. 'Milletimiz ne derse o' dedik. 'Milli irade başımızın tacıdır' dedik. Her zamanki gibi çıkan sonuca, bize oy versin vermesin sandığa giden her vatandaşımıza saygımız sonsuzdur. Seçimin kazananı Türkiye olmuştur. 28 Mayıs'ta yine bir seçime gideceğiz. İnanıyoruz ki yine Türkiye kazanacak diye konuştu.

'İZMİR KADIN ŞEHRİ'

Toplantıda konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Eğer şehirlerin bir cinsiyeti olsaydı İzmir'in cinsiyeti kadındı. Kadınlar İzmir'i temsil etme ve İzmir'e sahip olma noktasında analığıyla, işverenliğiyle, yapmış olduğu projelerle, siyasette, sporda her türlü alanda önde.İzmir çok güçlü bir şehir. İzmir kadın şehri. Biz de AK Parti olarak, iktidar partisi olarak, kadın politikalarını her daim önde tutan bir parti olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, her geçen gün bu alanda hem siyasette hem ticarette, sanatta, sporda çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz ve her geçen gün de sayılarımız hızla çoğalıyor. Bu başarı hepimizin başarısı. Bu bir takım çalışması. Biz, TBMM'de yıllarca temsil olarak çok azdık. Şu an yüzde 20'lerle Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamıyla temsildeyiz. Bu sayının daha fazla olması bizleri çok daha güçlendirir. Kadını güçlendirdiğimizde aileyi, anneyi güçlendiriyoruz dedi.

'KADINLARA FIRSAT VERİLDİĞİNDE MUAZZAM İŞLER BAŞARIR'

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ise Bizler ekip arkadaşlarımızla birlikte yola düştüğümüzde, İzmir'i karış karış gezdiğimizde birbirinden değerli hem kendi hayatını hem de ailesini hatta yaşadığı toplumu dönüştüren, değiştiren nice yürekli Anadolu kadını tanıdık. ve şunu fark ettik; kadınlara fırsat verildiğinde muazzam işler başarır. Hem kendisine hem işine hem ailesine katma değer sağlar. İşte AK Parti tam da bunu temsil ediyor. Bizler kadim bir medeniyetin temsilcileriyiz. Geçmişimizden aldığımız ilhamla geleceği inşa ediyoruz. ve bunu yaparken milli ve manevi değerlerimizi inşa ediyoruz. AK Parti bundan tam 22 yıl önce kurulurken işte tam da bu amaçla yola çıktı ve 22 yıl boyunca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadını siyasetten ekonomiye, eğitimden sosyal hayata kadar her alanda destekleyen politikaların mimarı AK Parti'dir, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır' ifadelerini kullandı.

