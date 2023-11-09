Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "Türkiye Yüzyılı'nda Türk Devletleri Teşkilatı güçlü bir adımdır, güçlü bir birlikteliktir"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar 7. Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı'nda Türk Devletleri Teşkilatı güçlü bir adımdır, güçlü bir birlikteliktir" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar 7. Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, " Türkiye Yüzyılı'nda Türk Devletleri Teşkilatı güçlü bir adımdır, güçlü bir birlikteliktir" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Azerbaycan'ın İsmayıllı kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar 7. Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada verimli bir toplantı olduğunu belirten ve alınan kararların tüm TDT üyesi ülkeler için hayırlı olmasını dileyen Bak, "Gençlerimize güveniyoruz. Bizim genç sermayemiz çok güçlü. Türkiye olarak biz 86 milyonuyla diğer Türk devletlerinin genç nüfuslarının hem bizlerde eğitim alması, bizim çocuklarımızın da orada üniversite eğitimi alması ve ortak çalışmalar yapması, birbirlerini daha iyi tanıması, birlikte geleneksel sporlar geliştirmesi başta olmak üzere yine ata binmeyi, ok atmayı, tarihsel sporlarımızı da geliştirmeyi arzu ediyoruz" dedi.

Olimpiyatlarda da başarılı olmak istediklerini belirten Bakan Bak, "Malumunuz Türkiye'nin gençleri, Türkiye'nin voleybolcuları dünya çapında başarılar elde etti, Avrupa şampiyonu oldu. İnşallah olimpiyatlarda da başarılı sonuçlar almak için çaba harcıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gençlere yatırım yapmamız lazım"

Türkiye'nin sporda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çok büyük yatırımlar yaptığını vurgulayan Bak, "Ayrıca tabii çok önemli bir hususa burada dikkati çekmek istiyorum. Spor turizmi, spor sayesinde yaptığımız pek çok uluslararası organizasyonlar ile ülkeler birbirini tanıyor. Pek çok ülke bize geliyor. Oradaki spor tesisleri, uluslararası organizasyonlar, dünya şampiyonaları, Avrupa Şampiyonu yapıyor. Bakü bunda çok öncü. Bakü'nün yaptığı organizasyonları biliyoruz" şeklinde konuştu.

Güreş Federasyonu Başkanı olduğu zaman diliminde güreşle ilgili pek çok organizasyonda yer aldığını hatırlatan Bak, "Tabii bu yönde de Bakü önemli görevler üstleniyor. Diğer ülkelerimizde, Kazakistan'da, Özbekistan'da, Kırgızistan'da, Türkmenistan'da pek çok organizasyon oluyor dünya çapında ve bunların artırılması gerekiyor. Spora, gençlere yatırım yapmamız lazım" diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı'nda Türk Devletleri Teşkilatı güçlü bir adımdır"

Gençlere arasında internet bağımlılığı ve uyuşturucuyla mücadele konusunda ortak çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Bak, "Birbirimize eğitim desteği vermemiz gerekiyor. Gençlerimize bu bölgenin, bu coğrafyanın kalkınması için, Türk devletlerinin kalkınması için ve insanlık için, vicdan için, adalet için doğru şeyleri, kültürü öğretmemiz gerekiyor. O yüzden burada bakan arkadaşlarımızla, bakan yardımcılarımızla bu konuları görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı'nın başladığını belirten Bakan Bak, "Türkiye Yüzyılı'nda, Türk Devletleri Teşkilatı güçlü bir adımdır, güçlü bir birlikteliktir. İnanıyoruz ki pek çok uluslararası sorunda da Türk'ün gücünü tüm dünyaya gösterecektir" şeklinde konuştu. - BAKÜ