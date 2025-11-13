Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 'Temiz spor istiyoruz'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Temiz spor istiyoruz. Kim ne yaptıysa hesabını mutlaka soracağız" dedi.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2026 yılı bütçesi ve kesin hesap kanunun görüşmeleri tamamlandı. Milletvekillerinin bütçenin geneli üzerine konuşmalarının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak soruları yanıtladı. Öğrencilere verilen 3 bin liranın yetersiz olduğunu dile getiren Bak, yeni bütçe planlamasında 2026 yılı içinde yeni bir rakamın ortaya çıkacağını ve eksiklerin giderilerek yeni bütçe içerisinde bunu rakamın arttırılacağını söyledi.

Konuşmasının devamında yurtlardaki barınma kapasitesine ilişkin konuşan Bak, "İstanbul'daki kapasitemizi 59 bin olarak söylediler. Ocak ayında açacağımız yeni yurtlarla birlikte bu rakamımız 79 bine çıkacak. Dolayısıyla yapmaya da devam ediyoruz. En az 40 tane de planlamada var ve yenileme var. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla bu konuda çalışıyoruz. Yurt başkanımızla da görüştük. Özel üniversitelerin kapasitelerinin yüzde 15'ini, hatta yüzde 20'sini yurt yapmaları noktasında bir zorunluluk getirmek için planlama yapıyoruz. Sadece İstanbul'da 44 tane özel üniversite var. Bunların 28 tanesinde hiç yurt yok. Bu üniversitelerin yöneticileriyle toplantı yaptım. Zaten düzeltmemiz gereken şeylerden biri de bu. Vakıf ve özel üniversitelerin, burada elde edilen gelirlerin yine bu öğrenciler için harcanması gerekir" dedi.

Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadeleye ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında konuşan Bak, "Bakanlık olarak yasal sistem içerisinde oynanan oyunlarla ilgili 'player ID' dediğimiz kimlikle oynama şartı getirdik. Bunun iki sebebi var; birincisi kimin ne oynadığını takip edebilmek, diğeri de 18 yaşından küçüklerin sisteme girmesini engellemek. Yaklaşık bir yıldır bu konuda çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında biz, MASAK, Adalet Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Hazine ve Maliye olarak toplantılar yaptık" dedi.

Yasa dışı bahis operasyonlarına değinen Bak, yasa dışı sitelerin kapatılarak operasyonların süreceğini ifade etti.

"Temiz spor istiyoruz. Kim ne yaptıysa hesabını mutlaka soracağız"

7405 sayılı Spor Yasası kapsamında kulüplerin denetimine başladıklarını ve Süper Lig ile alt liglerde görevli arkadaşların sahada çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizen Bak, "Temiz spor istiyoruz. Kim ne yaptıysa hesabını mutlaka soracağız. Devlet bu konuda kararlı" dedi.

Profesyonel Futbol Disiplin Talimatı kapsamında yasa dışı bahis ve şans oyunlarının yasak olduğunu kaydeden Bak, hakem, futbolcu, teknik direktör ve yöneticilerin denetlendiğini söyledi.

"Bütçemizin aşağı yukarı tamamı bağımlılıkla mücadele ile ilgili"

Bağımlılıkla mücadele konusu hakkındaki eleştirilere cevap veren Bak, "Bütçemizin aşağı yukarı tamamı bağımlılıkla mücadele ile ilgili. Yaptığımız her spor tesisi, halı saha, yüzme havuzu, her bir kulübe verdiğimiz destek, her bir okula verdiğimiz destek, her bir gençlik merkezinde yaptığımız faaliyetler, oradaki kurslar, bütün hepsi gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması; içkidir, kumardır, diğer yasak maddelerin kullanılmasıyla alakalı hususlardır" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi kabul edildi. - ANKARA