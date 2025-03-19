Gençlik ve Spor Bakanı Bak, KKTC Meclis Başkanı Öztürkler ile bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, resmi ziyarette bulunduğu KKTC temaslarına devam ediyor. Bakan Bak, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi. Görüşmede, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.

Öztürkler yaptığı açıklamada, "Ana vatanımızdan bakanlarımız, yöneticilerimiz buraya geldiğinde biz güç alırız ve kendimizi daha güçlü hissederiz. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sarsılmaz ve koparılamaz bağları vardır. Bu bağlamda burada olmanız bizler için önemlidir. Burada bir takım temaslar ve incelemelerde bulunacaksınız. Özellikle tesisleşme, sportif tesislerin yapılması hatta olimpik tesislerin yapılması noktasında katkıları yapıyorsunuz. Bundan sonra yapacağınız katkıların da önemli olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

KKTC'de spor turizminin canlandırılması gerektiğine dikkat çeken Öztürkler, "Son yıllarda spor turizmi adı altında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gelişim gösteriyor. Bu bağlamda sizlerin destekleriyle Türkiye Cumhuriyeti'ndeki takımlarımızın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tesislerde kamp yapmaları önemlidir" dedi.

"Gençlerimizin uluslararası arenada yer alamaması bizi üzüyor"

KKTC'li sporculara yönelik izolasyona değinen Öztürkler, "Bizlerin özellikle en üzüldüğümüz noktalardan bir tanesi, gençlerimizin uluslararası arenada yer alamaması, uluslararası müsabakalarda yer alamaması bizleri üzüyor. Ana vatanımızın desteğiyle Türkiye milli takımında yarışan ve Türk milletini temsil eden gençlerimiz vardır. Örneğin Paris Olimpiyatları'nda atletimiz Buse Savaşkan'ın göstermiş olduğu başarı, Türk milletinin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gururu olmuştur. Kıbrıslı gençlere bu şans verildiğinde neler başarabileceğini çok iyi biliyoruz. Bu bağlamda gençlerimizin önünün açılması, uluslararası müsabakalarda temsil edilmesinin de çok önemli olduğunu ve bu noktada da katkılarınızı bekliyoruz" dedi.

"KYK yurtları gençler için büyük bir imkan"

KKTC'deki KYK yurtlarına değinen Öztürkler, "Ülkemizde aldığım bilgilere göre 5 KYK yurdunuz var ve 7 binin üzerinde gencimiz bu KYK yurtlarında konaklıyor. Eğitim bizim için önemlidir. KYK yurtlarından gençlerimiz gayet memnun. Hem imkanları, hem sportif alanları, sanat salonları ve öğrenci için daha uygun şartlarda konaklamaları önemli. Ciddi anlamda bu konuda da talep oluyor. Yine aynı şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne giden gençlerimiz var. Her yıl onlar için de kontenjan ayırıyorsunuz ve buradan Türkiye Cumhuriyeti'nde okumaya giden gençlerimizin o yurtlarda kalmalarına imkan sağlıyor. Bu da memnuniyet vericidir. Teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Bakan Bak, yaptığı açıklamada, uluslararası alanda KKTC'nin spor federasyonlarının ve sporcularının yarışmalara katılabilmesi için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, Asya Konfederasyonu ile bazı girişimlerde bulunduklarını ve bu süreçleri yakından takip ettiklerini belirtti. Bakan Bak, ayrıca Türk dünyası spor bakanları toplantılarında KKTC'nin spor organizasyonlarına katılımının önemli bir gündem maddesi olduğunu ifade etti.

Spor turizmi ve altyapı yatırımları

Spor turizminin ve altyapı yatırımlarının önemine değinen Bakan Bak, tesislerin ve altyapının güçlendirilmesiyle kulüplerin KKTC'yi tercih edeceğini belirtti. Bu kapsamda, büyükelçilik aracılığıyla kulüplerin taleplerini değerlendirdiklerini ve destek sağladıklarını söyleyen Bakan Bak, cimnastik salonunun bitmek üzere olduğunu, saha ışıklandırmalarının tamamlandığını ve çeşitli tesislerin açılışlarının yapılacağını duyurdu. Bakan Bak, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın havuz talebine de destek vermek için çaba göstereceklerini ekledi.

Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu vurgulayan Bakan Bak, Türkiye'nin güçlenmesiyle birlikte bölgedeki etkisinin arttığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen savunma sanayi yatırımları ve bölgesel siyasetteki adımlarla Türkiye'nin uluslararası arenada güçlü bir konuma geldiğini ifade etti.

KYK yatırımları

KKTC'de eğitimin ve eğitim yatırımlarının önemli olduğunu vurgulayan Bakan Bak, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kapasitesini artırmak için çalışmalara başladıklarını belirterek, KYK Genel Müdürü ile yapılan görüşmeler sonucunda yatırımları hızlandırmak için adımlar atıldığını söyledi. Bakan Bak, ayrıca meclisin de bu sürece destek vermesinin önemini vurguladı.

Türkiye'nin uluslararası platformlarda KKTC'nin haklı davasını her zaman savunduğunu belirten Bakan Bak, Kıbrıs meselesinde Türkiye'nin desteğinin önemine dikkat çekerek, hiçbir haksızlığa müsaade edilmeyeceğini ifade etti.

Üniversiteler ve eğitim yatırımları

Üniversitelerin kampüs alanlarında yeni inşaatlar yaparak kapasitenin artırılabileceğini belirten Bakan Bak, bu adımın eğitim açısından da büyük önem taşıdığını söyleyerek, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile yapılan görüşmelerde bu konunun da ele alındığını ifade etti.

Mayıs ayının başında gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST'e dikkat çeken Bakan Bak, bu organizasyonun gençler için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak teknoloji yatırımlarına ciddi destek verdiklerini ve gençlik merkezlerinde bu alanda materyaller ve takımlar oluşturduklarını söyledi.

KKTC'li gençlerin Türkiye'deki gençlik kamplarında misafir edildiğini ve bu süreçte Çanakkale gibi önemli tarihi bölgeleri ziyaret ettiklerini belirten Bakan Bak, bunun kültürel uyum açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Geçen yıl yapılan spor tüzüğü toplantısının kıymetli olduğunu belirten Bakan Bak, spor yatırımlarının hem ülkenin tanıtımı hem de altyapı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla KKTC'ye yönelik spor yatırımlarının artırılarak devam edeceğini söyledi.

Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'ye ziyaret gerçekleştirebileceğini belirten Bakan Bak, heyet olarak bazı temaslarda bulunarak gerekli planlamaları yapacaklarını ifade etti. Özellikle KYK ile ilgili taleplerin ve yatırımların hızlandırılacağını, spor kulüpleri ve federasyonların taleplerinin de en kısa sürede karşılanacağını belirten Bakan Bak, KKTC'li gençlere destek vermeye devam edeceklerini ve her zaman KKTC'nin yanında olacaklarını vurguladı. - LEFKOŞA