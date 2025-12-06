Gençlik ve Spor Bakanı Bak, İzmir'de Sporun Enleri Ödül Töreni'nde konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ailelerden çocukları spor tesislerine getirmelerini talep ederek, "Bize düşen Bakanlık olarak en önemli görevlerden biri çocuklarımızı bağımlılıktan uzak tutmak. Dijital bağımlılık ve uyuşturucu başta olmak üzere kötü alışkanlıklardan sporla çocuklarımızı önleyebiliriz." dedi.

Bakan Bak, Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Sporun Enleri Ödül Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Bak, sporcularla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisleri yapmaya devam ettiklerini belirten Bak, "Dünyanın en modern stadyumları, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri, gençlik merkezleri, köylere, mahallelere kadar spor tesisleriyle Türkiye bir spor devrimi yaşamaktadır. Türkiye'nin dört bir yanında tesisler yükselmekte, sporcu sayımız günden güne artmakta ve bunun sonucunda başarılı sporcularımız bayrağımızı dünyanın dört bir yanında göndere çekmektedir." ifadelerini kullandı.

Bak, Türkiye'nin Riyad'daki 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 72 altın, 44 gümüş ve 39 bronz olmak üzere 155 madalya alarak oyunlarda birinci sırada olduğunu, İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nın ise Japonya'yı Japonya'da 2-1 yenerek olimpiyat şampiyonu olduğunu anımsattı.

Sporculara yatırım yapan İzmir'deki kulüplere teşekkür eden Bak, şöyle devam etti:

"Yeni şampiyonlar istiyoruz. O yüzden hedefimiz Los Angeles 2028 Olimpiyatları. Türkiye büyük organizasyonlara imza atıyor. Malumunuz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya'yla beraber Türkiye organize edecek. Yine Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye'de yapılacak. Basketbolda 12 dev adam Avrupa'da final oynadı ve ikinci oldu. Onlar Dünya Kupası elemelerine devam ediyor. Kadın Voleybol Milli Takımımız dünya ikincisi oldu. Dolayısıyla her alanda şampiyonlar yetişmeye, altyapılarda büyük projeler yapılmaya ve sporcularımız bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyor. Sporun tabana yayılması için çalışmalara devam ediyoruz. En önemli hususlardan bir tanesi. Ailelere sesleniyoruz, 'çocuklarınızı yüzme havuzlarına, kapalı spor salonlarına, sahalara, futbol tesislerine, atletizm pistlerine getirin' diyoruz. Bize düşen Bakanlık olarak en önemli görevlerden biri çocuklarımızı bağımlılıktan uzak tutmak. Dijital bağımlılık ve uyuşturucu başta olmak üzere kötü alışkanlıklardan sporla çocuklarımızı önleyebiliriz. Spor önleyicidir, iyileştirir, birleştirir. Spor toplumları kaynaştırır."

Bak, Türkiye'nin en modern yüzme havuzunu İzmir'de Halkapınar'da açacaklarını, burada yeni şampiyonların yetişeceğini bildirdi.

Türkiye'nin dört bir yanında UEFA ve FIFA standartlarında stadyumların olduğunu aktaran Bak, yatırımların süreceğini, İzmir'i spor şehri yapmaya kararlı olduklarını ve büyük organizasyonları gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Törende İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı ile AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Hamza Dağ da konuşma yaptı.

Programa AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

Konuşmaların ardından çeşitli branşlarda derece elde eden 650 başarılı sporcuya ödülleri verildi.