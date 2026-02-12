Gençlik ve Spor Bakanı Bak, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nda soruları yanıtladı Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Amacımız bütün gençlere dokunmak. Genç nüfusu spora yönlendirmek, sporla birleştirmek istiyoruz. Spor, bazı sosyal sorunların çözümünde çok etkilidir." dedi.

Bak, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Gençlerin ruh sağlığını güçlendirmek, kriz durumlarında hızlı ve etkili müdahale kapasitesini artırmak ve sahadaki psikososyal destek hizmetlerini bütüncül bir çerçevede koordine etmek amacıyla "Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı" kurduklarını bildiren Bak, Bakanlık bünyesinde şu anda 900'e yakın psikoloğun, gençlerin eğitim ya da spor hayatlarında karşılaştıkları sorunlara karşı doğru bilgilendirme ve bilinçlendirme yaptığını anlattı.

Sporun birleştirici ve iyileştirici gücü olduğunu ifade eden Bak, yaptıkları faaliyet ve projeler sayesinde daha önce hiç futbol ya da basketbol sahasına gitmeyen anne ve babaların, çocuklarının müsabakasını ya da antrenmanını izlemeye gittiğini anlattı.

Bakan Bak, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle 81 ilde yaklaşık 9 milyon kişinin havuzla buluşturulduğunu söyledi.

Bakanlık olarak çocuklar için güvenli alanlar oluşturulmasına katkı sunduklarını dile getiren Bak, bu konuda belediyeler ve ilgili kurumlarla işbirliği halinde projeler yaptıklarını ifade etti.

Amatör spor kulüplerinin sayısını artırmaya çalıştıklarını kaydeden Bak, amatör spor kulüpleri bünyesindeki lisanslı sporcuların aidiyet hissettikçe başarı ve öz güven kazandığının altını çizdi. Bak, çocukların, paylaştıkça, sporla beraber başarı elde ederek öz güvenleri arttıkça etkilenmelerinin mümkün olmadığına dikkati çekti.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Amacımız bütün gençlere dokunmak. Genç nüfusu spora yönlendirmek, sporla birleştirmek istiyoruz. Spor, bazı sosyal sorunların çözümünde çok etkilidir." ifadelerini kullandı.

"450'den fazla yeni tesis gençlerin hizmetine sunulacak"

Yasa dışı bahisle mücadele konusunda yaklaşık 1,5 yıldır çalışma yaptıklarını anlatan Bak, "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı" kapsamında tüm kurumlara görevler düştüğünü dile getirdi.

Bakan Bak, çocuklar ve gençler için dijital dünyada riskler bulunduğunu işaret ederek, "Sosyal medya olayı çok önemli. Siber Güvenlik Başkanlığı bu hususta ilgili bakanlıklarla da bizlerle de temas halinde. Çocukları suça yönlendirebilecek dizilerden tutun da oyunlara kadar pek çok şey var. Bunlarla ilgili çalışmalar, arkadaşlarımız ve yetkililer tarafından yapılıyor." dedi.

Ülke genelinde 187 gençlik ve spor tesisi inşaatının sürdüğünü, 271 projeden 102'sinin ihale aşamasında olduğunu kaydeden Bak, çalışmaların tamamlanmasıyla toplamda 450'den fazla yeni tesisin gençlerin hizmetine sunulacağını belirtti.