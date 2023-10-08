Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Erzurum'da MTTB'nin yeni hizmet binasının açılışında konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gelen güçlü bir gençlik var. Büyüyen, gelişen güçlü Türkiye'yi taşıyacak güçlü bir gençlik geliyor." dedi.

Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından 5'incisi düzenlenen Genç Türkiye Forumu'na katılmak üzere geldiği Erzurum'da, Milli Türk Talebe Birliğinin (MTTB) yeni hizmet binasının açılışına katıldı.

Burada konuşan Bak, MTTB'nin, Türkiye gençliğinin şekillenmesinde ve bugünlere gelinmesinde önemli görevler aldığını belirtti.

Gençlik dönemlerinden anılarını anlatan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın belediye başkanlığı dönemde kendisine danışmanlık yaptığım sırada bize bir şey öğretmişti. Genç zamanlarımızda şunu söylemişti bize, 'Bizim için en önemli şey öz güveni olan, ben yaparım diyen gençler.' O zaman teknik üniversitede okuyordum derlerdi ki 'Alman mühendisi çok iyi yapar, İngiliz mühendis şöyle dizayn eder.' Peki biz ne yaparız? İşte görüyorsunuz neler yaptığımızı. Bu gençlerin önünü açtığınız, öz güven olduğu zaman bu ülkenin gençlerinin neler yaptığını görüyoruz." diye konuştu.

Genç nesillerin yeni hedeflerinin olduğunu ifade eden Bak, şöyle devam etti:

"Yapılanları, hedefleri görüyoruz. MTTB'de yetişenlerin bize verdiği en büyük güçlerden bir tanesi de bu ülkenin gençlerinin her alanda başarılı olabileceğidir. Burada yetişen Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde neler yapıldığı, hangi engellerin aşıldığı tek tek ifade edildi. Daha büyük hedeflerimiz var. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz var. Bu gençlerle yürüyeceğiz. Milli Türk Talebe Birliğindeki ve İlim Yayma Vakfındaki gençlerle yürüyeceğiz. Bu ülkenin gençleriyle beraber yürüyeceğiz."

Bakanlık olarak gençlik merkezlerine önem verdiklerini dile getiren Bak, şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz de 467 tane gençlik merkezimizde gençlerimizle bir aradayız. Onları sanattan, kültüre, siyasetten, teknolojiye her alanda geliştiriyoruz. Gelen güçlü bir gençlik var. Büyüyen, gelişen güçlü Türkiye'yi taşıyacak güçlü bir gençlik geliyor. İşte bu adımlardan bir tanesi de dediğim gibi sivil toplum kuruluşları. Böylesine güçlü sivil toplum kuruluşları olduğu zaman içinde harmanlanan, gerçekleri ve toplumun değerlerini gören, toplumun sorunlarını tartışan gençler olduğu zaman ileride geldikleri noktalarda siyasette, kamuda, özel sektörde bu ülkenin sorunlarını çözecek adımlar atıyor. İşte böylesine bir yuvayı hazırlayan, herkese teşekkür ediyorum."

Türkiye'nin güçlü adımlar attığını vurgulayan Bak, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Bak, "Cumhurbaşkanı'mıza yeniden güçlü Türkiye'nin adımlarını attığı için teşekkür ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda güçlü bir şekilde hep beraber yürüyeceğiz. Gençlerimiz bu ülkenin gelişmesi için çalışıyor. Bugün de böylesine değerli bir yerin açılmasında bir aradayız. Ailelere şunu söylüyoruz. Çocuklarınızı böylesine yerlere, derneklere gönderin ki toplumun değerlerini görsünler, toplumun sorunlarıyla tartışsınlar, toplumu ileriye doğru taşımak için çalışsınlar. Biz vatanını seven, ülkesi için düşünen, dertlenen, davasına sahip çıkan gençleri arzuluyoruz. Böyle gençleri yetiştiren Milli Türk Talebe Birliğinin yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.