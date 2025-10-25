Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, AK Parti Hatay İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Cumhurbaşkanı'mızın iradesi, kararlılığıyla beraber bütün deprem bölgesindeki yatırımlar devam ediyor." dedi.

Bak, Altınözü Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, teşkilatın önemine işaret etti.

AK Parti'nin Hatay'da destan yazdığını dile getiren Bak, hizmete devam edeceklerini söyledi.

Bakan Bak, 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra Hatay'da büyük bir yatırım seferberliği olduğunu belirterek, "Dünyanın en büyük inşaat seferberliği bu bölgede yapılıyor. Dünyada böyle bir afetin altından çıkacak başka bir millet ve başka bir lider yok. O yüzden Cumhurbaşkanı'mızın iradesi, kararlılığıyla beraber bütün deprem bölgesindeki yatırımlar devam ediyor." diye konuştu.

Bütün ilçelere spor tesisleri ve yurtlar yaptıklarını belirten Bak, Hatay'a ve Hataylılara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Gazze'de yaşananlara değinen Bakan Bak, şöyle konuştu:

"Gazze'de çocuklar uyurken sessiz kalınır, çocuklar öldürülürken sessiz kalamayız. İşte bu millet ve bu milletin çıkardığı lider Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki o zulmü tüm dünyaya anlattı. Türk milleti zalimlerin karşısında, mazlumun yanında olur. O yüzden çok güçlü olmamız lazım. Recep Tayyip Erdoğan masaya oturduğunda güçlüyse teşkilatlar yüzünden, seçimi kazandıran, kapı kapı dolaşan, vatandaşımızla diyalog halinde olan, sandıkları patlatan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatıdır. İşte bu teşkilat AK Parti teşkilatıdır."

Bak, teşkilat olmanın sırrının birlik ve beraberlik olduğuna işaret etti.

Teşkilat mensuplarına tavsiyelerde bulunan Bak, "Lütfen birbirinizi sevin, birbirinize yardım edin, destek olun. Gençlere bir söz daha, bir mazluma dokunduğunuzda vicdanınızdaki o ateşi mutlaka yakın çünkü insanlık burada, vicdan, dokunmak burada." dedi.

Toplantıda, AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal, Kemal Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ve AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan da konuşma yaptı.

