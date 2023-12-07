Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Manisa'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Vali Enver Ünlü tarafından karşılanan Eminoğlu, spor yatırımları ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Manisa'yı Ziyaret Etti

Günü birlik ziyaret ve inceleme programı kapsamında Manisa'ya gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Valimiz Enver Ünlü'ye ziyarette bulundu.

Vali Enver Ünlü, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu'nu Valilik önünde karşıladı.

Ziyarette ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Eminoğlu, daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte Valilik Makamına geçerek ildeki spor yatırımları ve yapılan çalışmalara dair bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Ünlü, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu'na teşekkür ederek Manisa'ya özgü ürünler hediye etti.

Bakan Yardımcısı Eminoğlu, misafirperverliğinden dolayı Vali Ünlü'ye teşekkürlerini iletti. - MANİSA