Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu: İsrail bugün soykırım yapan terörist bir devlettir

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, İstanbul'da katıldığı Al Sharq Uluslararası Gençlik Konferansı'nda, "İsrail bugün soykırım yapan terörist bir devlettir" dedi.

İstanbul'da Bahçelievler Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 7.'ncisi düzenlenen Al Sharq Uluslararası Gençlik Konferansı yapıldı. 51 ülkeden gençlerin katıldığı Al Sharq Uluslararası Gençlik Konferansı, üç büyük kıtada çeşitli alanlarda aktif gençleri bir araya getirmesi amaçlanıyor. İstanbul Bahçelievler Belediyesine ait Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Malezya Milletvekili YB Maszlee Malik, Al Sharq Başkanı Wadah Khanfar, birçok konuşmacı-davetli ile 51 ülkeden öğrenciler katıldı.

"Avrupa oluşturduğu özgürlük ve insan hakları değerlerinden çıplaktır"

Konferansın açılışı Kuran-ı Kerim tilavetiyle yapılırken, Al Sharq Başkanı Khanfar bir konuşma yaptı. Gazze'yi selamladığı konuşmasında Khanfar, Rönesans değerlerini, özgürlük, adalet ve eşitlik değerlerini üç yüzyıl önce oluşturan Avrupa'nın bugün tüm bunlardan uzak olduğunu belirterek, "Bugün tüm bunlardan çıplak bir şekilde duruyor, nedenini biliyorsunuz, çünkü değerlerini silahlaştırdı, araç haline getirdi. Tek gözle gören ve bu değerleri kullanan, sahada uygulayan değil, tüm insanları sorumlu tutan, tek taraflı bir dünya modelini her iki dünyaya da dayatmak isteyen sömürgeci sistemi ve hegemonik sistemin elinde" dedi.

Daha sonra Malezya Milletvekili YB Maszlee Malik de bir konuşma yaptı.

"İsrail terörist bir devlettir"

Son olarak konuşan Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Gazze'ye saldıran İsrail'i kınayarak başladı. Eminoğlu, "Türkiye olarak her zaman Filistin'in, Gazze'nin, Kudüs'ün kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi gelecekte de olduğu gibi. ve buradan bir kez daha ifade etmek gerekiyorsa İsrail bugün soykırım yapan terörist bir devlettir" diye konuştu.

Ülkelerin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmenin katılımcı her ülke için kutsal bir görev olduğunu söyleyen Eminoğlu, "Gençlik alanındaki ulusal ve uluslararası çalışmalarda gerek altyapımız gerek diğer imkanlarımızla destek olduk. Bundan sonra da inşallah destek olmaya devam edeceğiz. Dünyada çok çeşitli krizler yaşanmakta ve bu kriz aşamalarına yönelik yeni çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında kullanılan yeni yöntemler yeni alanların dolmasına sebep olmaktadır. Her gün teknolojik gelişmelerle bir yenisi eklenirken insan kaynağına olan ihtiyaçlar aynı şekilde değişime uğramaktadır. Bu çerçevede insan kaynağının önemi hem daha iyi bir dünya oluşturmak hem de yeni çözümlere öncülük etmesi açısından daha net anlaşılmaktadır. Al Sharq, bu anlamda Türkiye'nin de dahil olduğu coğrafyalarda gençlerimizi bu gelişen dünyaya hazırlarken geçmişe dayalı kadim ilişkileri geliştirerek el ele daha güçlü iş birlikleri için somut adımlar atılması noktasında çok ciddi katkılar sağlamaktadır" diye belirtti. - İSTANBUL