2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, Genel Kurul'da

'BU YIL 1,2 MİLYAR TL'LİK BİR YATIRIMI GENÇLERİN İSTİHDAMI İÇİN GÜNDEME ALIYORUZ'

Gençlerle ilgili projeler hakkında Genel Kurulu bilgilendiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Özellikle şunu ifade etmek istiyorum; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla beraber ortaklaşa yürüttüğümüz proje çerçevesinde 10 bin istihdam sağladık. Böylelikle yaklaşık 150 tane fabrikanın kurulmasını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile beraber sağlamış olduk. Özellikle üniversitedeki gençlerimizin kendilerini ifade edebilmeleri için, hayalini kurdukları projelerini gerçekleştirmeleri için sosyal, toplumsal değerlerini yükseltmeleri için 'ÜNİDES' adını verdiğimiz proje çerçevesinde yani öğrenci kulüplerini destekleme projesi çerçevesinde geçtiğimiz yıl 360 milyon lirayı kulüplere tahsis ettik ve bu gençlerimiz inanılmaz projeler ortaya çıkardı. Kimisi hasat zamanı çiftçilerle beraber oldu, kimisi çevre çalışmalarında oldu, kimisi köylere gidip okulları boyadılar, okulları yaptılar, kimileri teknoloji projesi yaptı. Dolayısıyla, gençlerimizin bu çerçevede aktif bir şekilde katılmasını sağlıyoruz. Ayrıca bu yıl da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla yaklaşık 1,2 milyar TL'lik bir yatırımı gençlerin istihdama katılması çerçevesinde gündeme alıyoruz ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla 50 tane fabrikanın kurulumu ve bu çerçevede de iş istihdamının artırılması noktasında çalışma yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

'GENÇLERİMİZİN KÖTÜ ALIŞKANLIKTAN UZAK DURMASI İÇİN ÇABA HARCIYORUZ'

Bakan Bak, Ağrı'ya yaptıkları yatırımları anlattı ve bakanlığı 2026 yılı bütçesinde bağımlılıkla ilgili ayrılan payın yetersiz olduğu yönündeki eleştiriler için, "Bizim bağımlıkla mücadeleye yönelik süreç kapsamında 12 bakanlıktan oluşan Bağımlılıkla Mücadele Kurulu üyesi olarak görev yapıyoruz. Bizim bütçemizde teknik olarak 59 milyon gözüküyor ancak bakanlığımızın yaptığı gençlik merkezleri, yurtlardaki eğitimler, psikososyal destek eğitimleri, bağımlılıkla mücadele eğitimleri, formatör eğitimleri, Yeşilay ile sivil toplum kuruluşlarıyla beraber yaptığımız eğitimlerin her biri bağımlılıkla mücadele ana eksenimizi oluşturuyor. Dolayısıyla biz de gençlerimizi tehdit eden bu süreci yakından takip ediyoruz ve özellikle de bu yıl sadece bağımlılıkla mücadeleyle ilgili araştırma yapan akademisyenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve STK'lere 200 milyon TL civarında bir proje desteği vereceğiz. Yine örnek vereyim; Bağcılar'da, İstanbul'da, Edirne'de, işte, diğer ilçe ve illerde yapılan mücadelelerde muhtarlarımızla, amatör spor kulüplerimizle, kaymakamlıklarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla beraber çok ciddi şekilde mücadele ediyoruz. Tabii, sporun birleştirici gücüne inanıyoruz, sporun iyileştirici gücüne inanıyoruz çünkü biz de büyüdüğümüz yerde, spora gittiğimiz zaman çocuk enerjisini atıyor, enerjisini gideriyor. Düşünün, bir evde uyuşturucu kullanan bir çocuk var, bir de spor yapan çocuk var. Dolayısıyla, biz spora teşvik etmek yönünde çaba harcıyoruz. Bizim görevimiz, önleyicilik. Bu rakam, bizim bütçemizin yaklaşık yüzde 40'ına yakınıyla spor tesisi yaparak, spora teşvik ederek, amatör spor kulüplerimize destek vererek her kademede, her adımda, gençlerimizin uyuşturucudan, bağımlılıktan, kötü alışkanlıktan uzak durması için çaba harcıyoruz" diye konuştu.

'SPOR TESİSİ YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Antalya'ya yapılan spor yatırımlarından bahseden Bakan Bak, "Ayrıca, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' çerçevesinde çocuklarımızı tesislere getiriyoruz. Dolayısıyla her adımımız, her şeyimiz gençlerimiz için, gençlerimizin spora yönlendirilmesi, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelesiydi alakalı. Bu noktada, Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisi yapmaya devam ediyoruz" dedi.