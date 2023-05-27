Gençler 20 farklı noktada 4 saat boyunca bekledi ' Türkiye Yüzyılı'nı bekliyoruz'

BOLU - Bolu'da AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlıkları tarafından ortak hazırlanan farkındalık projesinde gençler, İzzet Baysal Caddesi boyunca farklı noktalarda yaklaşık 4 saat bekledi. Ellerinde pankartlarla bekleyen AK Parti ve Ülkü Ocakları gençliği, " Türkiye Yüzyılı'nı bekliyoruz" dedi.

Bolu'da AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlıkları tarafından ortak çalışma hazırlandı. AK Parti İl Başkanı Suat Güner ve MHP İl Başkanı İlhan Durak önderliğinde hazırlanan proje yoğun ilgi gördü. AK Parti gençliği ve Ülkü Ocakları gençliği bir araya gelerek, Bolu'nun en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde gruplar halinde banklarda bekledi. Ellerinde " Türkiye Yüzyılı'nı bekliyoruz" pankartlarıyla oturan gençler, yaklaşık 4 saat boyunca caddenin 20 farklı noktasında bekledi. 4 saatin ardından AK Parti ve MHP İl Teşkilatları cadde boyunca yürüdü.

"Hep beraber emin adımlarla ilerleyen Türkiye'nin yeni yüzyılına uyanmak dileğiyle"

Bolu AK Parti İl Başkanı Suat Güner, "Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti olarak Cumhur İttifakı'nın paydaşları, bileşenleri olarak, İzzet Baysal Caddesi olarak tabir edilen alanda hemşehrilerimizle beraber bizlere verdikleri destekle beraber bir yürüyüşü sessizce tabii bugün biliyorsunuz seçim çalışmaları çerçevesinde biraz daha sükunet içinde yürütmüştük çalışmalarımızı. Yaşadığımız yüzyılın afetinden de kaynaklı şarkı, türkü ve benzeri yüksek sesle ahirete irtihal eden afetzedelerimizin de ruhunu, gururunu incitmeyecek şekilde seçim çalışmalarımızı yürütmüştük. Bugün de neticelendiriyoruz. Bize katkı veren tüm hemşehrilerimize, tüm teşkilat mensuplarımıza hem AK Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın bileşenleri, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi olarak herkese teşekkür ediyorum. Yarın yeni Türkiye'nin yüzyılına hep beraber emin adımlarla ilerleyen Türkiye'nin yeni yüzyılına uyanmak dileğiyle" dedi.

"Hep birlikte Türkiye yüzyılını yarın kutlayacağız"

Bolu MHP İl Başkanı İlhan Durak ise, "Türk gençliği ve Türk milleti, Türkiye yüzyılını bekliyor diye AK Parti teşkilatlarımızla birlikte Cumhur İttifakı'nın bileşenleriyle çalışma, bir farkındalık çalışması gerçekleştirdik. Burada bugün genç kardeşlerimiz ellerinde Türkiye yüzyılı yazılı pankartlarıyla birlikte bir farkındalık çalışması yaptı. Akabinde de AK Parti ve MHP teşkilatlarıyla birlik beraberlik içerisinde bir sonuca ulaştırdık. Hep birlikte Türkiye yüzyılını yarın kutlayacağız. Lider ülke Türkiye vizyonu için AK Parti teşkilatlarıyla Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız. Ben bütün teşkilatlarıma ve AK Parti teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Ülkü Ocakları ve bugün AK Gençliğe de ayrı bir teşekkürü borç bilirim. İkisinin çok güzel bir çalışması oldu. Bugün İzzet Baysal Caddesi'nin farklı noktalarında Ülkü Ocakları Başkanımız ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanımızın çalışmaları sonucunda da hep birlikte bugün buradayız. Yarın da inşallah zaferle taçlandıracağız. Bunu da hem AK Parti teşkilatları hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilatları olarak. Bir nişan misali yarın itibariyle göğsümüzde taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu.