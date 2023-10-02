Genç Türkiye Forumu Erzurum'da düzenlenecek

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından düzenlenecek olan Genç Türkiye Forumu, Erzurum'da gerçekleştirilecek. Forumda gençlik ve spor algısı ele alınacak ve katılımcı gençlerle yapılan anket sonuçları çalıştayda değerlendirilecek.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından "Gençlik ve Spor Algısı" konusunun ele alınacağı Genç Türkiye Forumu, Erzurum'da gerçekleştirilecek.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde planlanan Genç Türkiye Forumu'nun beşincisi Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki gençlerin katılımıyla 7-8 Ekim'de yapılacak.

Erzurum'da gerçekleşecek foruma Elazığ, Erzincan, Malatya, Tunceli, Kars, Iğdır, Ardahan, Van, Bingöl, Hakkari, Bitlis, Ağrı, Muş ve Artvin'deki gençler başvurabilecek.

"Gençlik ve Spor Algısı" konusunun belirlendiği forumda, gençlerle yapılan anket sonuçları çalıştayda ele alınacak ve program sonunda elde edilen veriler TGSP tarafından rapor haline getirilecek.

Foruma, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Daha önceki forumlarda Ege Bölgesi'nde "Gençlerin Yurt Dışı Algısı", İç Anadolu Bölgesi'nde "Mültecilik Algısı", Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde "Yeni Medya Algısı", Karadeniz Bölgesi'nde "Gençlerin Yükseköğretim Algısı" konuları ele alındı.