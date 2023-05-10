Genç Seçmenlerden CHP'ye Destek

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Düzce mitinginde konuşan genç seçmenler, değişim istediklerini ve ilk kez oy kullanacaklarını belirtirken, baharların geleceğine inandıklarını dile getirdiler.

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Düzce mitingde konuşan ve ilk kez bu seçimde oy kullanacağını belirten bir genç, "Ülkenin halini görüyoruz zaten. Ağlıyorum durup dururken 'geleceğim ne olacak' diye. Baharlar gelecek inşallah, ben inanıyorum buna" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Düzce'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte miting düzenledi.

"ONLAR TAŞ ATTI, BİZ ÇİÇEK ATACAĞIZ"

Mitinge katılan vatandaş, "İki defa AK Parti'ye… İlk defa CHP'ye oy vereceğim. Değişim şart. Güvenimi bitirdiler, ondan dolayı" diye konuştu. Elinde çiçek demeti ile mitinge gelen bir başka vatandaş ise "84 milyon kardeşime buradan selamlarımı iletiyorum. Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si, Sünni'si yok; biz kardeşiz. Ben, Ömer Halisdemir'in has ve öz toprağıyım. Ben, 20 sene AKP'nin arkasında yürüdüm. Onlar taş attı, biz çiçek atacağız" dedi.

Bir başka vatandaş, "Biz, sıradan bir cumhurbaşkanı istemiyoruz. Yapı, kayıt aldık, tapu yok. Mağduruz, topraklarımızı elimizden aldılar. Bıktık bunlardan, bir an önce gitsinler" diye konuştu.

"100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk geldi" diyen bir vatandaş da "100 yıl sonra Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Her şey çok güzel olacak. Gençlere güveniyoruz" dedi.

"BAHARLAR GELECEK, İNANIYORUM BUNA"

İlk defa bu seçimde oy kullanacağını söyleyen ve Adalet Yürüyüşü esnasında Kemal Kılıçdaroğlu ile çektirdiği fotoğrafın bulunduğu gazeteyi yanında getiren bir genç ise "Bu fotoğrafı Düzce Gümüşova'da, Adalet Yürüyüşü'nde çektirdim. İlk oyumu Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğim" diye konuştu.

Bir başka genç seçmen de "Ülkenin halini görüyoruz zaten. Ağlıyorum durup dururken 'geleceğim ne olacak' diye. Baharlar gelecek inşallah, ben inanıyorum buna" dedi.