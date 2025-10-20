GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı

Haberler

KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Tufan Erhürman zaferle çıkarken GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş'ın seçimden 1 gün önce yaptığı açıklama gündem oldu. Yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaşan Aktaş, Ersin Tatar'a desteğin yüzde 60 olduğunu ifade ederken Erhürman'a desteğin ise yüzde 40 seviyelerinde olduğunu ifade etmişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyların yüzde 62,76'sını alarak cumhurbaşkanı seçildi.

ERSİN TATAR YÜZDE 35,81'DE KALDI

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Erhürman'ın cumhurbaşkanlığı yarışını kazandığını duyurdu. Özerdağ, Erhürman'ın yüzde 62,76, bağımsız aday Ersin Tatar'ın ise yüzde 35,81 oy aldığını belirtti.

GENAR ARAŞTIRMANIN TAHMİNLERİ ALAY KONUSU OLDU

KKTC'deki seçim sonuçları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken GENAR Araştırma'nın bu seçim için açıkladığı araştırma sonuçları alay konusu oldu.

"KARARSIZLAR ERSİN TATAR LEHİNE TERCİH YAPIYOR"

GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, KKTC seçimlerinden 1 gün önce yaptığı paylaşımda "Seçime 1 ay kala Kıbrıs'ta yapmış olduğumuz araştırmada; 1-Ersin Tatar iki devletli çözümden yana destek yüzde 60 2- Tufan Erhürman federasyon çözümünden yana destek yüzde 40. Bir ay önce hatırı sayılır bir kararsız seçmen kitlesi vardı. Yeni saha bilgilerine göre kararsızlar Ersin Tatar lehine tercih yapıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
